Con el sello de candidato: España goleó a Austria y está en octavos de final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El equipo de Luis de La Fuente no dejó dudas y pasó por encima a la Selección austríaca en los dieciseisavos de final. Para la Roja convirtieron Mikel Oyarzabal por duplicado y Pedro Porro.

España a octavos de final del Mundial 2026, de la mano de Mikel Oyarzabal. FIFA

España le ganó 3 a 0 a Austria por los 16avos del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y pasó a los octavos de final. Lamine Yamal brilló, aunque no pudo convertir, mientras que Mikel Oyarzabal alcanzó su quinta participación en goles en los cuatro partidos que lleva en esta cita mundialista.

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Con este resultado, los españoles esperan el ganador entre Portugal y Croacia para saber quién será su rival en octavos de final. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Dallas el lunes 6 de julio a las 15 horas.

Mikel Oyarzabal adelantó a España en el marcador ante Austria. FIFA La cronología del partido El duelo comenzó con ambos equipos yendo a buscar el resultado, y con los austríacos buscando sorprender desde el primer minuto. Al igual que lo hicieron con la Selección argentina, la presión en la mitad de la cancha es lo que los caracterizó, aunque les costó mucho parar a Lamine Yamal.

Luego de la pausa de hidratación todo siguió igual. Si bien este receso se destaca por la intención del equipo dominado a pasar a ser el dominante, este no fue el caso. Al minuto 30, luego de una gran jugada personal del extremo del Barcelona, La Roja tuvo un córner y Marc Cucurella marcó el primer gol del partido, pero el árbitro sueco Glenn Nyberg decidió cobrar falta de Pau Cubarsi al arquero de Austria.

El gol de Mikel Oyarzabal FIFA La gran cantidad de ataques de España se vio reflejada a los 37 minutos. Cucurella siguió pasando al ataque después del gol anulado y desde su posición natural, la banda izquierda, tiró un centro atrás para que Oyarzabal marque el 1 a 0 ante Austria.

El segundo tiempo arrollador de La Roja Ya en el complemento, España se encargó de dormir el resultado, pero sin dejar de buscar el segundo gol. La presión constante de Austria se fue atenuando y pareció que ni siquiera salieron a jugar en la segunda parte: a los 60 minutos, solo tenían el 25% de la posesión y le habían intentado cinco remates al arco, pero Alexander Schlager se encargó de cerrar la entrada de la pelota a los tres palos. Justo antes del cooling brake todo esto cambió. El equipo de Luis de La Fuente se cansó y repitió la fórmula del primer gol, pero con distintos jugadores: Alex Baena desequilibró por la banda izquierda y le tiró un gran centro atrás a Pedro Porro, que cabeceó en el punto penal y metió el 2 a 0. El festejo entre Lamine Yamal y Pedro Porro. FIFA Oyarzabal se ganó la figura del partido cuando pudo meter el tercer gol del partido y su cuarto tanto en lo que va del certamen mundial. Cucurella lo vio dentro del área, los defensores austríacos ya estaban débiles físicamente y el delantero de la Real Sociedad definió al palo izquierdo de Schlager para sentenciar la goleada y el pasaje a octavos de final.