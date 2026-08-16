El brutal nocaut de Esteban Ribovics que dejó sin aliento a una leyenda de la UFC

El peleador argentino se impuso ante el brasileño Edson Barboza tras una definición contundente en la categoría de peso ligero.

Esteban Ribovics consiguió una importante victoria en UFC 330 al derrotar por nocaut técnico a Edson Barboza en Filadelfia. El argentino dominó el combate de peso ligero y el árbitro decidió detenerlo en el segundo asalto después de una serie de golpes. Con este resultado, el peleador salteño alcanzó su quinto triunfo en ocho presentaciones dentro de UFC .

Ribovics salió a buscar la pelea desde el comienzo y rápidamente consiguió lastimar a Barboza. El brasileño sufrió un corte en la ceja derecha y estuvo cerca de quedar fuera de combate antes del final del primer round.

La definición llegó en el segundo asalto. El argentino mantuvo la presión y conectó dos codazos, además de varios golpes de puño al rostro de su rival. Ante la falta de respuesta de Barboza, el árbitro intervino y decretó el nocaut técnico .

La victoria puede acercar a Ribovics al top 15 de la categoría. El argentino, de 30 años y nacido en Tartagal , llegó a este enfrentamiento con un récord profesional de 15 victorias y tres derrotas . Dentro de UFC, acumulaba cuatro triunfos y tres caídas .

Su recorrido en la organización comenzó en 2022, cuando llamó la atención de Dana White tras participar del Contender Series . En aquella presentación derrotó por nocaut a Thomas Paull y consiguió su ingreso a UFC. Desde entonces, también se destacó por vencer a Terrance McKinney en apenas un minuto y 35 segundos y por su participación en UFC 306 ante Daniel Zellhuber.

Antes de su pelea con Barboza, Ribovics había contado cómo es la exigencia de mantenerse dentro de la compañía. Según explicó, los primeros contratos suelen incluir entre tres y cuatro combates y el rendimiento tiene un peso importante para conseguir una renovación.

“El primer contrato para todos siempre es 10 y 10: 10 por pelear y 10 por ganar”, explicó el argentino. El sistema contempla un pago por presentarse y otro adicional en caso de conseguir la victoria.

También habló sobre la diferencia económica entre ganar y perder. “Por pelear te pagan una parte y por ganar es el doble, pero si perdés, nada”, señaló. Una excepción puede darse cuando un combate recibe un bono especial. Eso ocurrió después de su derrota ante Nasrat Haqparast en 2025, ya que aquella pelea fue reconocida como una de las mejores de la noche.

Ribovics también advirtió sobre la presión que existe para conservar un contrato. “A veces te pueden cortar antes igual si venís perdiendo tres seguidas. Si les da la gana, te pueden cortar cuando quieran. Tenés que tratar de dar la mejor parte de vos siempre”, sostuvo.

Tras su victoria ante Barboza, el argentino quedó mejor posicionado para seguir avanzando en la división. Para el brasileño, en cambio, la noche tuvo un significado especial: después del combate anunció su retiro de las artes marciales mixtas y dejó sus guantes en el centro del octágono.