Con Lautaro Martínez pese a su conflicto, Inter igualó con Napoli y sigue en la cima

Por su parte, Atalanta desperdició una buena oportunidad de achicar la diferencia con el puntero, al igualar en cero frente al modesto Venezia, que está en zona de descenso.

De esta manera, el conjunto de Bérgamo, que tuvo al argentino Mateo Retegui entre los titulares, quedó en el tercer lugar, a tres puntos de Inter y dos de Napoli.

En el último turno, Udinese derrotó como local a Parma por 1 a 0, gracias a un gol de penal convertido por el francés Florian Thauvin en la segunda etapa.

La victoria dejó al conjunto de Udine en la mitad de la tabla y Parma quedó apenas un escalón por encima de la zona roja del descenso.

La jornada seguirá este domingo con Monza-Torino; Bologna-Cagliari; Genoa-Empoli; Roma-Como y Milan-Lazio. El lunes, en tanto, jugarán Juventus-Verona.

Lautaro Martínez, en la mira de la Federación Italiana por un insólito motivo

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) investiga a Lautaro Martínez por supuestas expresiones blasfemas durante la derrota del Inter ante Juventus el pasado 16 de febrero. De confirmarse, el delantero argentino podría recibir una suspensión en la Liga de Italia y una multa económica.

El incidente habría quedado registrado en imágenes y audios analizados por el tribunal disciplinario de la FIGC. Según medios italianos, la fiscalía deportiva ya cuenta con pruebas suficientes para sancionar al goleador, aunque todavía tiene la posibilidad de apelar o llegar a un acuerdo para reducir su castigo.

En medio de la controversia, el ex Racing negó las acusaciones y se mostró molesto por la situación: "Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino", afirmó en declaraciones a la prensa.