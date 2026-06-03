Confirmado: Giorgian De Arrascaeta seguirá entre los convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Lo anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol en sus redes sociales. El volante estaba en duda tras un desgarro sufrido el martes en el gemelo.

Giorgian De Arrascaeta en la victoria 4-0 del Flamengo ante el Atlético Mineiro, tres días antes de sufrir la fractura de clavícula.

La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció que la lesión en el gemelo de Giorgian De Arrascaeta no altera su convocatoria ni su participación en el Mundial 2026. Lo confirmó este martes el organismo en sus redes sociales.

La situación del volante mantenía alerta a Marcelo Bielsa que no sabía si podría contar con el cerebro de su equipo. El jugador del Flamengo había sufrido una molestia en el entrenamiento del martes en Montevideo, donde la Celeste concentraba antes de viajar a Estados Unidos. Luego de los estudios realizados se confirmó el desgarro en la pierna derecha.

El País de Uruguay anticipaba que De Arrascaeta sería apartado de los 26 convocados y que en su lugar podría sumarse Facundo Torres, delantero del Austin Football Club de la MLS. Sin embargo, el organismo uruguayo salió a respaldar al jugador. “Se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, confirmó la AUF.

El comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre la lesión y convocatoria al Mundial de Giorgian De Arrascaeta.

Giorgian de Arrascaeta se encontraba recuperándose de una fractura en la clavícula sufrida el 29 de abril en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata en Argentina.

El volante fue operado y desde entonces entrenaba diferenciado al resto del equipo. Bielsa había declarado que confiaba que este recuperado para el segundo partido del Mundial contra Cabo Verde, con este desgarro los planes podrían cambiar.

La selección uruguaya había sufrido una situación similar en 2022, cuando el técnico Diego Alonso sumó a la convocatoria a Ronald Araújo a pesar de que dos meses antes había sufrido una lesión. El entrenador de los Charrúas en aquel entonces esperaba que el jugador esté listo para los playoffs, instancia a la que Uruguay no clasificó y el defensor no volvió a jugar hasta el año siguiente.

Cuándo juega Uruguay en la Copa del Mundo

La Celeste es parte del Grupo H. Debutará en trece días, el 15 de junio, frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium. El 21 se enfrentarán a la debutante Cabo Verde en el mismo estadio y cerrarán la fase de grupos frente a España el 26 en un duelo que podría definir el primer puesto del grupo y un posible rival de Argentina en playoffs.