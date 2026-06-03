Las selecciones más valiosas del Mundial 2026: qué lugar ocupa Argentina y cómo se compone el podio

A pesar de ser la última campeona del mundo, la Albiceleste no ocupa un lugar en el podio del ranking.

En las vísperas del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el sitio web Transfermarkt , que se encarga de ponerle precio a los equipos y jugadores, anunció qué valor tiene cada plantel en esta nueva cita mundialista. Argentina ocupa el octavo puesto en el ranking, con un coste aproximado de u$s 884 millones.

La selección que ganó el primer lugar fue la de Francia, con un valor aproximado de u$s 1.650 millones, quién buscará revancha de Qatar 2022 e ir a por su tercera estrella. El podio lo completan Inglaterra, con un valor de u$s 1.412,5 millones, y España, cotizando u$s 1.362,5 millones.

Los equipos más costosos de cada continente

Mientras que Francia ocupa el primer lugar en el continente europeo, Brasil lo hace en el americano, contando con estrellas como Vinicius Junior, Rapinha y Gabriel Magalhaes. Por otro lado, la selección más cara fuera de Europa y Sudamérica es Costa de Marfil, del continente africano, con un valor aproximado de u$s 573 millones, gracias a que el valor de su máxima figura, Yan Diomande, cotiza en u$s 90 millones.

A unos 14.000 kilómetros de los costamarfileños, está el país más costoso del continente asiático: Japón. Con un valor de u$s 301 millones, cuenta con jugadores como Kaishu Sano y Takefusa Kubo que buscarán asentar el proceso que vienen teniendo con la selección y dar la sorpresa en el certamen mundialista. Por último, el seleccionado más oneroso de Oceanía es la Nueva Zelanda de Tim Payne, la cual cotiza alrededor de los u$s 38 millones. Por otro lado, Australia ostenta los 79 millones, pero no compite para la región de Oceanía sino que lo hace para la de Asia.

Los países anfitriones, por su parte, recién aparecen en el top 18 gracias a Estados Unidos, con un valor de u$s 408 millones. Selección que en la previa ya se la ve como una de las más fuertes en el ámbito futbolístico bajo la conducción del técnico argentino Mauricio Pochettino.

El segundo anfitrión en la lista es Canadá (219 millones), la cual está en el puesto 26 del ranking, y disputará su tercer mundial, debido a que ya jugó el de México 1986 y Qatar 2022. El último ubicado será México, en el lugar número 27, con un valor de u$s 210 millones y con su tercera vez hospedando un Campeonato del Mundo.

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Los jugadores más caros de la Selección argentina