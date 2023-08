Confirmado: Lucas Alario y Agustina Albertario se separaron

"Con Luqui decidimos depararnos. Hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil", detalló y en ese sentido agregó: "Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en Argentina (un año)".

"Nos queremos y respetamos mucho, él es una persona increíble. Gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento", concluyó Albertario.

Luego de publicar el mensaje de separación ayer, Albertario subió varias fotos a Instagram yendo a ver el partido de Boca junto a otras de sus compañeras del seleccionado argentino.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCwVXeuQuiuz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyGLKioq827X472kOjaEwX1ZBEa3x2oZCsLZCAoJYn9yJ2gyFxxLNr4WJrt0blZCLHgNZCjNZAEHdwiAnyVAN2B8KtbPZCWqbqcZB4g9TJpZClEPVCMUBTxuBf5wNZBZCX3E6fFFYxB6lZBEXlcksEa4hROyQxAH6v054eZCIVsc4iuAuoQZDZD View this post on Instagram A post shared by Agus Albertario (@agusalbertario)

Cómo empezó la relación entre Alario y Albertario

La jugadora de Las Leonas relató en febrero de 2022 cómo había nacido la relación en una entrevista en ESPN. "Yo soy de Boca, pero no entiendo nada y no me interesa el fútbol. Él me mandaba mensajes y yo nunca le contesté, pero me llamaba la atención que me escribía bien, súper caballero, no era el típico chamuyero. Me contactó por Instagram y una vez que le contesté hablamos un montón, pero nunca me pidió el celular hasta que un día le dije: 'che, por ahí me cuelgo y no te contesto, te paso mi celular'. Ahí empezamos a hablar", contó.

"Cuando me mandó un mensaje sabía quién era porque entré al perfil y dije: ‘Ah, bueno, juega al fútbol’. Sabía, hay un par de jugadores que son conocidos y a veces escucho que hablan. Cuando vi que me mandó mensaje dije ‘mmm’. Mal yo. Prejuicio. Yo dije que nunca iba a salir con un jugador de fútbol, pero él es lo más", había contado Albertario.