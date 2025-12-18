La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó este jueves las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026.
Conmebol sorteó las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: los rivales de los equipos argentinos
Conocé el formato y los equipos que jugarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el año que viene. Así serán las fases previas.
El formato de la Copa Libertadores 2026
Así, determinó los primeros cruces de ambas competiciones, con especial atención de equipos como Argentinos Juniors, que se medirá en la Fase 2 contra un oponente ecuatoriano: será Barcelona o Liga de Quito.
Entre los equipos argentinos clasificados para la Copa Libertadores 2026 figuran Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Argentinos Juniors disputará la Fase 2.
En el caso de la Copa Libertadores, la Fase 1 está compuesta por seis equipos: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), un representante de Bolivia aún por definir, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay).
Estos clubes competirán por tres plazas para la Fase 2, y los ganadores de cada llave avanzarán identificados como E1, E2 y E3, completando así el grupo de 16 equipos que disputarán la siguiente etapa.
En la Fase 2 ya están clasificados Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors, Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile).
Los 16 equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves definidas por sorteo, con la ubicación en los bolilleros determinada por el Ranking de Clubes CONMEBOL.
Los cuatro vencedores finales accederán a la Fase de Grupos como G1, G2, G3 y G4, instancia que se sorteará recién en marzo de 2026.
Los equipos de la Copa Sudamericana 2026
En cuanto a la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase reunirá a 32 equipos, que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional.
Participarán cuatro equipos de Bolivia (a confirmar), Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal por Chile; Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios por Colombia; cuatro representantes de Ecuador (a definir); Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta por Paraguay; Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano por Perú; Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque por Uruguay; y Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos por Venezuela.
Los dos equipos ganadores de cada país avanzarán a la Fase de Grupos. Los únicos países que no tendrán representantes en esta instancia serán los argentinos y brasileños.
Para la Copa Sudamericana, los representantes serán River Plate, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre.
