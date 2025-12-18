Conmebol sorteó las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026: los rivales de los equipos argentinos

Conocé el formato y los equipos que jugarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el año que viene. Así serán las fases previas.

Conmebol sorteó las primeras fases de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) sorteó este jueves las fases preliminares de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026 .

Así, determinó los primeros cruces de ambas competiciones, con especial atención de equipos como Argentinos Juniors , que se medirá en la Fase 2 contra un oponente ecuatoriano: será Barcelona o Liga de Quito .

Entre los equipos argentinos clasificados para la Copa Libertadores 2026 figuran Rosario Central, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia de Mendoza , mientras que Argentinos Juniors disputará la Fase 2 .

En el caso de la Copa Libertadores , la Fase 1 está compuesta por seis equipos: Alianza Lima (Perú), Deportivo Táchira (Venezuela), Universidad Católica (Ecuador), un representante de Bolivia aún por definir, 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud (Uruguay).

Estos clubes competirán por tres plazas para la Fase 2 , y los ganadores de cada llave avanzarán identificados como E1, E2 y E3, completando así el grupo de 16 equipos que disputarán la siguiente etapa.

En la Fase 2 ya están clasificados Botafogo (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia), Argentinos Juniors, Deportes Tolima (Colombia), Bahía (Brasil) y Huachipato (Chile).

Los 16 equipos se enfrentarán en partidos de ida y vuelta, distribuidos en ocho llaves definidas por sorteo, con la ubicación en los bolilleros determinada por el Ranking de Clubes CONMEBOL.

Los cuatro vencedores finales accederán a la Fase de Grupos como G1, G2, G3 y G4, instancia que se sorteará recién en marzo de 2026.

Los equipos de la Copa Sudamericana 2026

En cuanto a la Copa Sudamericana 2026, la Primera Fase reunirá a 32 equipos, que disputarán partidos únicos entre clubes del mismo país en una fase nacional.

Participarán cuatro equipos de Bolivia (a confirmar), Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal por Chile; Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios por Colombia; cuatro representantes de Ecuador (a definir); Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta por Paraguay; Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano por Perú; Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque por Uruguay; y Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos por Venezuela.

Los dos equipos ganadores de cada país avanzarán a la Fase de Grupos. Los únicos países que no tendrán representantes en esta instancia serán los argentinos y brasileños.

Para la Copa Sudamericana, los representantes serán River Plate, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Barracas Central, Racing y Tigre.