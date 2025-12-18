Iron Maiden suma una segunda fecha en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas Por Matias Reynoso + Seguir en









Estarán acompañados por La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética.

Iron Maiden regresa a la Argentina.

Iron Maiden vuelve a la Argentina con su aclamada gira mundial "RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR". La banda se presentará en el Estadio Huracán de Buenos Aires el 20 (entradas agotadas) y 21 (nueva fecha) de octubre de 2026.

La banda llega con un setlist que destaca las canciones más importantes de las primeras décadas que definieron su carrera, acompañado de un show espectacular. Estarán acompañados por La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Iron Maiden en Argentina La venta de entradas estará disponible a partir del viernes 19 de diciembre de 2025 a las 13:00hs, con 6 cuotas sin interés para los clientes de BBVA, todo a través de www.livepass.com.ar

WhatsApp Image 2025-12-18 at 15.17.42 Precios para Iron Maiden en Argentina Cabecera $90000 + S/C

Campo con acceso a Platea Baja $145000 + S/C

Platea Preferencial $190000 + S/C ¡RUN FOR YOUR LIVES! ¡Iron Maiden regresa a Argentina con su World Tour 2026! ¡La banda se (1) Steve Harris dijo sobre la nueva gira en un comunicado: "Estamos emocionados de llevar esta gira 'RUN FOR YOUR LIVES' a América Latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble, ¡incluidos nosotros en la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este lista de temas y producción es realmente emocionante, especialmente porque visitaremos muchos países en esta etapa de la gira. ¡No podemos esperar para verlos a todos el próximo año!"

Bruce Dickinson comentó recientemente: "Esta gira ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también! Tenemos todas las grandes de ese período inicial, incluyendo Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años!! Además, hay algunos temas épicos, incluyendo mis favoritas Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son... Las estamos haciendo todas y más. Quiero decir, ¿quién no lo haría para una fiesta de cumpleaños número 50!"

En la celebración de su 50 aniversario, la banda se presentará en estadios de la región, permitiendo a los fanáticos presenciar la nueva y vanguardista producción, en la escala para la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de los primeros nueve álbumes innovadores de la banda. Invitados especiales: La H No Murió La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O'Connor(voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para el concierto en Buenos Aires. Celebrando el 35.º aniversario de Ácido Argentino, el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética - la formación se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en MALÓN. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica