Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, lateral derecho del Barcelona de Guayaquil

El jugador y su presunta pareja fueron asesinados a sangre fría en la calle. Las primeras investigaciones apuntan a la autoría de grupos de sicarios.

El fútbol sudamericano se encuentra de luto tras el asesinato de Mario Pineida , lateral histórico del Barcelona de Guayaquil . Según detallaron, el suceso ocurrió a las 15:53 - hora Ecuador - cuando sujetos armados abrieron fuego contra él y su presunta pareja. Ambos fallecieron en el lugar.

Al respecto, el coronel Edison Palacios detalló que la única sobreviviente al ataque - la madre del jugador - sufrió tan solo una herida superficial en la cabeza y ya se encuentra fuera de peligro.

Los reportes del sistema de emergencias ECU-911 sitúan el episodio a las 15:53 (hora local). Pineida no estaba solo; se encontraba en un local comercial realizando compras junto a su presunta pareja y su madre. Según consignó el portal local Expreso, la emboscada fue planificada: “Mientras el futbolista y sus acompañantes permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Mario Pineida y la que sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida” .

En cuánto a la madre, el coronel Palacios explicó que la mujer "recibió impactos de arma de fuego y fue atendida durante aproximadamente una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en la escena" antes de ser derivada a un centro de salud.

Por su parte, el diario El Universo aportó datos sobre la logística de los sicarios: “dos motorizados interceptaron el auto del futbolista, que estaba estacionado en los exteriores del local, y perpetraron los disparos” . Las autoridades subrayaron que “los atacantes se fugaron con rumbo desconocido. En los exteriores del local, la camioneta del jugador quedó estacionada. Fue un ataque directo, no se ha determinado si los intentaron robar” .

Conmoción institucional y legado deportivo

La confirmación oficial llegó vía Barcelona Sporting Club, donde se hicieron eco de la triste noticia: “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

El impacto por la muerte del jugador cruzó fronteras. Fluminense, club donde el lateral militó en 2022 y se coronó campeón carioca, emitió un comunicado al repescto: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida, deportista que jugó en el club en 2022. Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”.

En el ámbito ecuatoriano, equipos como LDU Quito e Independiente del Valle - cuna futbolística de Pineida - también sumaron sus condolencias.

La carrera de Mario Pineida

Pineida fue un referente del puesto en la última década del fútbol ecuatoriano. Con la camiseta del "Ídolo del Astillero" registró tres goles y diez asistencias en 224 partidos, logrando dos títulos nacionales y participando en las gestas continentales de 2017 y 2021, donde el equipo alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Sin embargo, su presente deportivo era complejo. Durante el 2025 - y a pesar a ser capitán al inicio -, terminó el año marginado y se perdió los últimos 23 partidos del torneo local.

A nivel selección, representó a la "Tri" en ocho oportunidades, dejando su marca en Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2021.