Los millones que ganó el PSG por salir campeón de la Copa Intercontinental

El Paris Saint-Germain recaudó el millonario premio de la FIFA por consagrarse campeón intercontinental ante Flamengo.

El París Saint-Germain y el Flamengo disputaron una prórroga para resolver la final de la Copa Intercontinental, que se jugó en Doha, tras haber llegado empatados 1-1 al final de los 90 minutos. Luego, definieron el título en una tanda de penales, que terminó 2 a 1 a favor de los parisinos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los campeones de Europa en el minuto 38 y luego el italo-brasileño Jorginho empató a los 62, de penal, tras una falta de Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Por salir campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia, el Paris Saint Germain se llevó un premio de 5 millones de dólares por parte de la FIFA.

El torneo, que se había jugado por más de 40 años, fue reactivo por la FIFA tras dos décadas sin jugarse, eclipsado por el Mundial de Clubes.

En tanto, por ser subcampón de la Intercontinental el Flamengo se llevó 4 millones de dólares.

Todos los títulos que el PSG ganó en 2025: Copa de Francia

Ligue 1

Champions League

Supercopa de Europa

Copa Intercontinental

Supercopa de Francia

Ousmane Dembélé se llevó el Balón de Oro y The Best como mejor jugador

Luis Enrique ganó el Trofeo Johan Cruyff y The Best como mejor entrenador

Donnarumma ganó el trofeo Yashin y The Best como mejor portero (aunque ahora está en el City, los premios fueron en gran medida por lo que hizo con PSG)

Désiré Doué ganó el Golden Boy

Lee Kang-in fue nombrado el mejor jugador internacional asiático en los AFC Awards

Achraf Hakimi fue nombrado el mejor jugador africano del 2025

Mejor club del año en la entrega del Balón de Oro

