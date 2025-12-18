Independiente: dictaron la prisión preventiva para "Bebote" Álvarez + Seguir en









El barrabrava fue detenido el pasado 15 de noviembre, en la previa del encuentro entre Independiente y Rosario Central. Conocé el fallo de la Justicia.

La Justicia dictó la prisión preventiva para Pablo “Bebote” Álvarez, líder de la facción de la barra brava de Independiente denominada “Los diablos rojos”, quien fue detenido hace poco más de un mes.

El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a través del pedido realizado por el fiscal Mariano Zitto.

En el mismo, el juez rechaza el pedido de falta de mérito formulado por la Defensa y convierte en prisión preventiva la detención de “Bebote”, a quien se lo considera autor penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delitos, en concurso real con instigación a cometer el delito de lesiones en el contexto de un espectáculo deportivo.

En segundo término, se decreta la inhibición general de bienes del imputado por la suma de seis mil setecientos treinta y cinco pesos ($6.735), con el objeto de asegurar el eventual pago de las costas del proceso, hasta tanto se denuncien bienes suficientes para trabar embargo.

Asimismo, se ordena librar oficio al Servicio Penitenciario Provincial para que se otorgue cupo y se disponga el alojamiento de Álvarez en una unidad carcelaria.

En forma complementaria, se dispone librar nota de estilo a la sede instructora, adjuntando el oficio correspondiente, a los fines de su diligenciamiento. “Bebote” Álvarez fue detenido en los momentos previos del encuentro que Independiente venció por 1 a 0 a Rosario Central por la última fecha del Torneo Clausura 2025 a las afueras del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.