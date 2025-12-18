La Asociación del Fútbol Argentino publicó este jueves en sus redes sociales un video en el tercer aniversario del título mundial conseguido en Qatar 2022.
El video de la AFA en la redes sociales a 3 años del título del Mundial de Qatar de la Selección argentina
La casa madre del fútbol argentino publicó en sus redes sociales un video donde recordó su tercera consagración del seleccionado nacional como campeón del mundo.
Se cumplen tres años del inolvidable título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar
Rememorando una fecha histórica, en el Lusail Stadium, la Selección argentina alzó la Copa del Mundo y consiguió su tercera estrella, de la mano de Lionel Messi como símbolo.
"Tres años, tres estrellas", fue el primer mensaje desde las redes sociales, en @Argentina.
Con un emotivo video que repasa imágenes de los tres títulos mundiales conseguidos por la Selección Argentina, en 1978, 1986 y 2022, la AFA comentó: "Brindemos con nuestras copas más lindas. ¡Feliz aniversario!".
