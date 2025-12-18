SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de diciembre 2025 - 12:42

El video de la AFA en la redes sociales a 3 años del título del Mundial de Qatar de la Selección argentina

La casa madre del fútbol argentino publicó en sus redes sociales un video donde recordó su tercera consagración del seleccionado nacional como campeón del mundo.

El video de la AFA en la redes sociales a 3 años del título mundial de la Selección Argentina en Qatar

Rememorando una fecha histórica, en el Lusail Stadium, la Selección argentina alzó la Copa del Mundo y consiguió su tercera estrella, de la mano de Lionel Messi como símbolo.

"Tres años, tres estrellas", fue el primer mensaje desde las redes sociales, en @Argentina.

Con un emotivo video que repasa imágenes de los tres títulos mundiales conseguidos por la Selección Argentina, en 1978, 1986 y 2022, la AFA comentó: "Brindemos con nuestras copas más lindas. ¡Feliz aniversario!".

