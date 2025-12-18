El peronismo explora una lista de unidad en el PJ bonaerense en la previa de su cumbre partidaria

El sector de Axel Kicillof y de Máximo Kirchner aceitan contactos en la víspera del encuentro de este viernes en Malvinas Argentinas. Será el primer paso para convocar a elecciones internas.

Las diversas tribus del peronismo de la provincia de Buenos Aires avanzan en negociaciones a un día de la cumbre del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, donde se discutirá la convocatoria a elecciones internas que, en principio, se realizarían en febrero del año próximo. Actualmente, la versión local de la escudería está en manos de Máximo Kirchner .

Según pudo saber Ámbito , por estas horas cundían contactos entre delegados del gobernador Axel Kicillof con representantes de los sectores más cercanos a Cristina Kirchner en pos de acercar posiciones antes del encuentro que tendrá lugar este viernes a las 14, en la localidad de Malvinas Argentinas.

En ese marco, este jueves mantuvieron una reunión el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA, Gabriel Katopodis , junto con los intendentes de La Plata, Julio Alak , y de Lomas de Zamora, Federico Otermin, en la que se analizó la propuesta de una lista de unidad, que habría acercado Kirchner.

Katopodis y Alak ofician como representantes de Kicillof, mientras que Otermin funge como nexo con el cristinismo, ya que mantiene diálogo permanente entre los diversos sectores del justicialismo provincial.

La cumbre de este viernes será el puntapié inicial para la renvoación de autoridades, en un contexto marcado por el enfrentamiento entre los sectores que reportan al gobernador y la crew de la expresidenta, representada principalmente por el camporismo y sus satélites. La tensión tuvo su punto más álgido con el desdoblamiento de los comicios locales de los nacionales.

Esta semana, un pelotón de dirigentes peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires agitó la previa del encuentro al reclamar por escrito una "urgente" convocatoria a renovar autoridades.

“Solicitamos el llamado a elecciones partidarias en forma urgente, incorporando las afiliaciones que aún no se han hecho y promoviendo la participación de todas y todos los compañeros y militantes que así lo desean”, reclama un documento firmado por dirigentes de la quinta sección electoral donde también aparece el intendente de Villa Gesell y jefe del peronismo en ese municipio, Gustavo Barrera.

El mandato del diputado Kirchner concluye formalmente esta semana y, aunque el actual titular del PJ evitó confirmar si buscará la reelección, dejó en claro que el partido debe transitar una etapa de debate político más amplia, centrada en la reconstrucción de la confianza social y en la definición de un proyecto de país y de provincia.

"Estamos viendo la desesperación nominal de algunos para ser candidatos, obviamente la decisión del conjunto es importante, pero tenemos que llegar al viernes y sentarnos con los compañeros", planteó el fin de semana en declaraciones a AM 530 al cuestionar las disputas prematuras por los cargos partidarios.

Axel Kicillof Gildo Insfrán Axel Kicillof y Gildo Insfrán, juntos en Formosa.

En los últimos días, Axel Kicillof dio pasos con miras a un futuro armado rumbo a las elecciones del 2027. El mandatario participó de una cumbre en la Casa de La Pampa junto a sus pares peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Elías Suárez (Santiago del Estero) y el anfitrión Sergio Ziliotto (La Pampa). Estuvieron, también, diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria.

Luego del cónclave, el bonaerense partió raudo a Formosa junto Insfrán, con quien propició la firma de diversos convenios entre sus distritos. Ya de regreso en Buenos Aires, el economista se sumó a la movilización al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral.