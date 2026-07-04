Las perlitas de Argentina-Cabo Verde: la bandera del Dibu, la foto de Diego Simeone con David Beckham y el regalo caboverdeano a Lionel Scaloni

La Scaloneta se enfrentó a Cabo Verde y le ganó 3 a 2. El partido, que sufrió un alargue, dejó varios momentos icónicos durante las casi dos horas que duró.

Luego del sufrido partido ante Cabo Verde , que dejó a la Scaloneta victoriosa con tres goles , ahora la Selección comandada por Lionel Messi jugará contra Egipto el próximo martes por los octavos de final. Sin embargo, no faltaron las perlitas y momentos destacados durante el encuentro de ayer que le sumaron color a los momentos de tensión.

La Selección argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 . En el partido número 100 de Lionel Scaloni como entrenador, Lionel Messi se encargó de finalizar una jugada de autor y poner su séptimo gol en este certamen.

La Albiceleste se cansó de trasladar la pelota de lado a lado durante 29 minutos, y desde la zaga defensiva llegó el primero: en la mitad de la cancha Lisandro Martínez le tiró un pelotazo a Messi para que la baje en las puertas del área chica del equipo africano, y una vez acomodado, el capitán ubicó la pelota en el techo de Vozinha para ponerse en ventaja.

Ya desde antes de comenzar el enfrentamiento, uno de los momentos más icónicos se hizo ver: el del arquero Emiliano Dibu Martínez , quien se hizo la flamante bandera argentina en el pelo, tal como en el Mundial pasado en Qatar. Mientras se preparó, pateó alto y fuerte una pelota hasta darle sin querer a una de las cámaras aéreas del estadio, que se tambaleó. El marplatense, en un gesto de humildad y respeto, alzó el brazo y le pidió disculpas al operador.

El Dibu volvió a la banderita en el pelo, un acto simbólico heredado de su versión de Qatar 2022.

Como otras ocasiones, el capitán Lionel Messi fue visto durante el calentamiento buscando con la mirada a su familia en la tribuna. En ese instante, sonrió y saludó con su brazo, ya más tranquilo.

El obsequio del DT de Cabo Verde a Scaloni, un banderín de la selección. @DSports

Otro momento dentro de la cancha, ya de un tinte más simbólico, fue el saludo entre los directores técnicos de ambos países, cuando el entrenador Pedro Leitao Brito, apodado Bubista, se acercó al propio Lionel Scaloni. En ese momento, no sólo le estrechó la mano sino que le entregó un banderín de Cabo Verde a modo de obsequio.

Tampoco faltó la presencia de artistas internacionales y entre ellas la que viene con asistencia perfecta es Shakira, a la que se la vio sentada junto a sus dos hijos Sasha y Milán. Siempre alegre, se la vio con su celular documentando el encuentro sonriente mientras sus cachorros se concentraron plenamente en la cancha.

Shakira desde el palco, con asistencia perfecta viendo a la Scaloneta. @popbase

Dos presencias que no pasaron desapercibidas fueron las de Diego Cholo Simeone y David Backham, que fueron vistos presenciando el partido desde sus palcos, acompañados de sus esposas Carla Pereyra y Victoria Backham, entre otros familiares. El ex de River compatió una foto en sus historias de instagram donde expresó estar "con una leyenda", en referencia al inglés.

Simeone dijo que se encontró con la "leyenda de Beckham". @simeone

Hace unos días se cumplieron 28 años de un enfrentamiento que los vio a ambos como protagonistas de un momento áspero, durante los Octavos de Final del Mundial 1998. Beckham le dio una patada desde el suelo a Simeone, lo que le valió tarjeta roja y muchas críticas durante un tiempo. Sin embargo, en esta oportunidad todo fue sonrisas y un intercambio amigable.

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El rosarino reconoció que el partido fue más complejo de lo esperado, aunque remarcó que el rival ya había dado señales de competitividad durante el torneo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay”, afirmó.

Argentina había hecho “lo más difícil”, según Messi, al encontrar el primer gol en el primer tiempo. Sin embargo, el capitán admitió que el equipo no logró aprovechar esa ventaja para manejar el trámite con mayor tranquilidad. “Pensábamos que a raíz de eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos. Y fue todo lo contrario”, explicó.