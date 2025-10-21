La película de guerra que es furor en HBO Max: un grupo de soldados deberá sobrevivir en territorio enemigo







Una historia dramática que muestra las difíciles vivencias de los combatientes que deberán liberarse del enemigo.

La película de guerra que está causando furor en HBO Max. Créditos: HBO Max

La plataforma HBO Max apuesta por el cine de acción con la llegada de "El Valiente", una película de tensión, compañerismo y terror por estar atrapado en líneas enemigas. Ambientada en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, la historia se convierte en un relato sobre la resistencia humana, la supervivencia y la camaradería.

La producción sorprende no solo por su escenario poco habitual en la ficción comercial, sino también por su ritmo implacable y la forma en que sitúa a sus personajes al límite. HBO Max se convierte así en el espacio ideal para este tipo de historias que apelan a los fanáticos del cine bélico moderno y del cine de guerra orientado al entretenimiento.

El Valiente Ambientada en Corea, la película de guerra está causando grandes repercusiones en HBO Max. Créditos: Joblo.com De qué trata El Valiente, la nueva película de HBO Max En la trama, una misión rutinaria de un helicóptero del ejército de los EE.UU. cerca de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur se transforma en una pesadilla cuando el aparato sufre un accidente y cae en territorio enemigo. Edward Brockman pasa de ser oficial secundario a líder de un pequeño equipo de soldados aislados, cuya principal meta será no solo regresar a la zona segura, sino sobrevivir a la persecución, el clima extremo y la desoladora soledad.

El grupo, compuesto por especialistas militares y un civil técnico, se enfrentará a dilemas morales, traiciones internas y la implacable persecución de tropas norcoreanas mientras cruza terrenos hostiles. A medida que se desarrolla la historia, el valor de cada personaje se pondrá a prueba, así como su capacidad para trabajar en equipo y soportar condiciones adversas, hasta que emerge la pregunta: ¿qué vale la vida si no se lucha por ella?

HBO Max: tráiler de El Valiente Embed - VALIANT ONE Official Trailer (2025) HBO Max: elenco de El Valiente Chase Stokes (Edward Brockman)

Lana Condor (Selby)

Desmin Borges (Eli Morgan)

Callan Mulvey (Capitán Jackson)

Jonathan Whitesell (Ramos)

Daniel Jun (Lee)