Pella descargó toda su bronca por un coronavirus que no fue

El pasado miércoles, Pella había explicado que tanto él como su entrenador José Acasuso compartieron el vuelo y hasta el lugar de alojamiento con Galván, quien está asintomático y además trabaja con el tenista boliviano Hugo Dellién, también aislado.

"Perdón la cara, pero es la que tengo después de estar una semana encerrado con prácticamente nada de info por parte del torneo ni de la ATP. Quiero decirles que di mi quinto negativo, tanto como Hugo y José", inició Pella su mensaje, que compartió en sus redes sociales.

"Ayer por la tarde lo testearon a mi preparador físico y, oh casualidad, dio negativo", lanzó, luego de casi una semana de aislamiento en una habitación de un hotel, tras la decisión de la USTA (Asociación estadounidense de Tenis) y el Departamento de salud de Nueva York.

Galván fue el primer positivo de coronavirus informado dentro de 1400 testeos que realizó la organización en el marco de la "burbuja" que se creó para poder celebrar tanto el Masters 1000 de Cincinnati como el US Open, que comenzará el 31 de agosto.

"No sé qué es lo que va a pasar ahora, no sé quién se va a hacer cargo, quién nos va a dar una solución, pero sepan que Titán (apodo de Galván) es negativo y al parece nunca tuvo el virus", aseguró Pella, quien contó que de todas formas no le permiten salir hasta el 31 de agosto de su habitación.

"Hoy recibí un llamado del Departamento de Salud diciendo que no voy a poder salir de la habitación hasta el 31 de agosto, quiero creer que me lo dijo antes de saber el test, pero cuando empecé a ver los mensajes del resultado de Titán y la llamada de esta persona, claramente no coincidía, porque él había recibido hacía bastante tiempo el resultado", agregó.

En ese sentido, el bahiense, campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, consideró que "hubo un gravísimo error de parte de alguien y ojalá puedan dar las explicaciones pertinentes, porque lo que pasó esta semana fue muy difícil".

"No fue una semana buena para el equipo, tuvimos una mezcla de sensaciones horribles, pero con este resultado negativo amanecimos con más fuerzas que nunca. Ojalá todo se resuelva de una manera rápida", cerró desde Cincinnati.