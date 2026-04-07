Comienzan los cuartos de final de la Champions League: cómo son los cruces, horarios y TV + Seguir en









La UEFA Champions League entra en una fase decisiva con el inicio de los cuartos de final, que prometen duelos de alto nivel entre algunos de los equipos más poderosos del continente.

Comienzan los cuartos de final de la Champions League: cómo son los cruces, horarios y TV rEUTERS

La UEFA Champions League pone en marcha su etapa crítica y esta jornada iniciarán los cuartos de final, que se definirán la próxima semana.

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La acción comenzará este martes con un choque estelar: Real Madrid será local ante Bayern Múnich, en un duelo que siempre garantiza espectáculo. En paralelo, Sporting de Lisboa se enfrentará al Arsenal, en Portugal.

El gigante bávaro, de gran presente, afronta el duelo desde la posición de favorito ante un conjunto blanco que vive una temporada complicada, pero que se aferra a la mística que guarda con esa competición para desafiar de nuevo a la lógica.

El duelo, que comenzará a las 16:00 (hora argentina), contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver, se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y se podrá ver por ESPN/Disney+.

Por su parte, de cara al otro partido de esta jornada, el Sporting Lisboa fue una de las sorpresas en la fase inicial de la Champions y logró meterse entre los ocho mejores equipos que evitaron los Playoffs. Además, en octavos remontaron un 0-3 en contra y eliminaron al Bodø/Glimt de Noruega al imponerse por 5-0 (en tiempo extra) en Lisboa.

Arsenal, por su parte, llega a la serie con la presión de ser el favorito. Los "Gunners" fueron los líderes de la fase regular con 24 unidades y eliminaron al Bayer Leverkusen con un global de 3-1 en los octavos. No obstante, los ingleses dirigidos por Mikel Arteta arriban con algunas dudas: perdieron la final de la Copa de la Liga en manos del Manchester City y cayeron en los cuartos de la FA Cup contra el Southampton en su última presentación. El miércoles continuará la actividad con otro partidazo: Barcelona recibirá a Atlético de Madrid, en un cruce con fuerte presencia argentina. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain intentará seguir firme en la defensa del título cuando se mida ante Liverpool, donde se destaca la participación del mediocampista nacional Alexis Mac Allister. Ida de los cuartos de final de la Champions League Martes 7 16: Sporting de Lisboa-Arsenal (ESPN, DGO y Disney + Premium)

16: Real Madrid-Bayern Munich (Fox Sports, DGO y Disney + Premium) Miércoles 8 16: PSG-Liverpool (ESPN, Fox Sports, DGO y Disney + Premium)

16: Barcelona-Atlético de Madrid (Fox Sports, DGO y Disney + Premium) Revancha de los cuartos de final de la Champions League Martes 14 16: Atlético de Madrid-Barcelona

16: Liverpool-PSG Miércoles 15 16: Arsenal-Sporting de Lisboa

16: Bayern Munich-Real Madrid