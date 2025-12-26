Sergio Costantino, presidente transitorio de San Lorenzo, cruzó a Marcelo Moretti y detalló cómo será su gestión

El nuevo presidente del "Ciclón" salió al cruce con el saliente en una lucha que sigue puertas adentro en el club. Además, comentó cómo encontró a la institución y qué hará en sus meses de gestión.

El flamente presidente trasitorio de San Lorenzo , Sergio Costantino , salió al cruce de Marcelo Moretti tras asumir en el club y defendió el rumbo de la nueva conducción, en medio de un escenario económico y deportivo complejo.

El dirigente aseguró que el club atraviesa una situación delicada, detalló el estado de las deudas y apuntó contra las declaraciones del expresidente, quien sigue firme en retomar el mando.

“Encontramos al club en una situación complicada, pero estamos convencidos de que vamos a sacarla adelante. Próximamente haremos un informe para que los socios conozcan los detalles” , señaló Costantino para DSports Radio.

En ese sentido, precisó que “la deuda con los jugadores es de dos o tres meses en algunos casos” y que también existen primas impagas, además de “14 inhibiciones” que actualmente están siendo evaluadas.

El dirigente explicó que la nueva gestión trabaja en distintos frentes para ordenar el club: “Estamos haciendo una ingeniería económica para poder ir pagando todo. Hay un equipo que está trabajando en lo económico y otro en lo jurídico. Recién llegamos el 24 de diciembre y ahora estamos teniendo más detalles de la situación” , indicó.

Además, Costantino confirmó que se reunirá con el entrenador Damián Ayude para comenzar a planificar la organización deportiva pensando en la temporada 2026 y el inicio del Torneo Apertura.

El dirigente remarcó que la prioridad es saldar compromisos sin afectar el patrimonio del plantel: “La idea es pagar nuestras deudas sin hacer la fácil, que es vender un jugador. No quiero andar ofreciendo a mis jugadores a otros clubes”, sostuvo, y agregó que la institución necesita “una buena base para poder afrontar las dos competencias”.

También descartó la llegada de capitales externos: “No buscamos traer inversores, porque son personas que buscan sacar un beneficio del club. San Lorenzo tiene que empezar a recuperar la credibilidad”, afirmó.

En la misma línea, el presidente negó gestiones formales por futbolistas del plantel: “No hay nada oficial por ningún jugador de San Lorenzo. Son todos rumores”.

Su respuesta a Moretti

Al referirse a las críticas de Moretti, Costantino fue directo y utilizó una metáfora para marcar diferencias: “Cada uno puede decir ciertas cosas, lo cierto es que no hubo nada de eso. Lo que dice Moretti será tema suyo. Él tiene una condena social y denuncia que hubo un golpe de estado cuando los que renunciaron fueron personas de su bloque”, expresó.

Y añadió: “Este Fiat 600 te lleva tranquilo, con el BMW podés chocar a 400 km/h. Quien te dice que por ahí el Fiat 600 llegue a su destino. Hay que hacer las cosas con tranquilidad y seriedad”.

Por último, el dirigente apuntó a un cambio de etapa en el club: “Son muchos años de malas gestiones y tenemos que tratar de hacer las cosas con honestidad, más allá de que uno se equivoque. Tenemos que tirar todos para adelante y estoy convencido de que vamos a salir de esta situación”, concluyó.