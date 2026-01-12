Boca quiere a dos figuras de San Lorenzo: los detalles de la negociación

El "Xeneize" quiere a dos figuras de San Lorenzo, pero la dirigencia del "Ciclón" avisó que el club "no está de remate". Conocé quiénes le interesan a Riquelme.

Boca avanza en el mercado de pases y busca avanzar en la negociación con San Lorenzo por Alexis Cuello , sobre todo, aunque no descarta la posible llegada de Gastón Hernández .

El "Xeneize" prioriza los refuerzos en la delantera y es por eso que el futbolista del "Ciclón" es prioridad junto al ya confirmado colombiano Marino Hinestroza , de Atlético Nacional .

El pase de Cuello pertenece en un 60% a San Lorenzo -que pretende 3 millones de dólares en mano por el pase- y 40% a Almagro . Boca negocia solo con el club de Boedo por ese 60% en principio.

En tanto, lo de Gaston Hernández no está caído ni mucho menos. De hecho, las conversaciones entre clubes son por los dos, pero el "Xeneize" no tiene urgencia en reforzar la defensa, donde tiene una línea de cuatro prácticamente consolidada y futbolistas para alternar en esa zona.

El mandamás de San Lorenzo había señalado días atrás que hasta el momento el club solo recibió ofertas por Elías Báez , de Atlanta United , por quien pretenden más dinero, y Jhohan Romaña , pretendido por River. No así por el delantero y el defensor que rumores los vinculan con Boca.

"Esto no es un remate en el que San Lorenzo va a poner de oferta a jugadores porque tenga problemas económicos. Hoy por hoy no hay nada oficial de Boca por ningún jugador", afirmó Costantino en diálogo con TyC Sports.

Y añadió: "Todo lo que se dice son trascendidos. Cuando venga alguna oferta, contestaremos. Sabemos lo que vale cada jugador, pero es una negociación entre clubes. La necesidad económica no implica regalar a nuestros futbolistas”.

"San Lorenzo está en una profunda crisis económica, que no implica regalar el patrimonio. Estamos analizando las propuestas", completó el dirigente, quien también indicó que el plantel cobró los sueldos de septiembre, octubre y noviembre y remarcó que "están administrando los recursos sanamente para afrontar problemas de la institución".