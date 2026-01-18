Incendios forestales obligaron a suspender el amistoso entre Racing y Universidad de Chile + Seguir en









El partido debía jugarse este domingo en el estadio Municipal, pero las autoridades priorizaron la emergencia provocada por los focos ígneos en el sur del país trasandino.

El amistoso internacional que Racing Club iba a disputar este domingo 18 de enero frente a la Universidad de Chile fue suspendido debido a los incendios forestales que afectan a la región de Concepción, en el sur del país trasandino. La decisión fue tomada por las autoridades locales, que decretaron el Estado de Catástrofe ante la magnitud de la emergencia.

El encuentro estaba programado para las 19 horas en el estadio Municipal de Concepción, pero finalmente no se llevará a cabo. Tanto la productora organizadora como ambos clubes ya fueron notificados de la imposibilidad de realizar el partido, que formaba parte de la preparación para la temporada 2026.

Racing confirmó la noticia a través de sus redes sociales A través de sus redes sociales, Racing confirmó la noticia y explicó los motivos de la suspensión: “El partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”. Además, el club de Avellaneda expresó su apoyo a los afectados y agregó: “Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”.

incendio La decisión fue tomada por las autoridades locales, que decretaron el Estado de Catástrofe ante la magnitud de la emergencia. La suspensión se da en un contexto complejo para el sur de Chile, donde los incendios avanzaron sobre áreas urbanizadas en las regiones de Biobío y Ñuble, obligando al presidente Gabriel Boric a decretar el Estado de Catástrofe y a redirigir recursos y servicios de emergencia para combatir el fuego y asistir a la población.

Tras la cancelación del amistoso, el plantel de Racing emprenderá el regreso a la Argentina y continuará con su planificación de cara al inicio oficial del campeonato. El debut de la Academia en la temporada 2026 está previsto para el próximo sábado, cuando visite a Gimnasia en La Plata.