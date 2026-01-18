Tras ganar el clásico de Manchester, Lisandro Martínez cruzó a un histórico de los Diablos Rojos + Seguir en









El zaguero argentino fue titular en el triunfo del United ante el el City y respondió con dureza a las críticas de uno de los grandes ídolos del club.

Lisandro Martínez y el saludo con Haaland Foto: Reuters

Luego de la victoria en el clásico de Manchester, Lisandro Martínez salió al cruce de los cuestionamientos y apuntó directamente contra Paul Scholes, histórico ex mediocampista del Manchester United. El defensor argentino no esquivó la polémica y desafió al ídolo inglés a decirle lo que piense cara a cara.

El Manchester United se impuso por 2-0 frente al Manchester City en la fecha 22 de la Premier League, resultado que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. En ese encuentro, Martínez disputó los 90 minutos y fue una de las piezas clave en la solidez defensiva del equipo.

martínez Manchester United se impuso por 2-0 frente al Manchester City en la fecha 22 de la Premier League. Las declaraciones surgieron como respuesta a los dichos de Scholes, quien en la previa del partido había puesto en duda el rendimiento del argentino y deslizó que podía imaginar a Erling Haaland “anotando y lanzando al defensor de 1,75 metros dentro del arco”. Lejos de ignorar el comentario, el ex jugador de Newell’s y Ajax contestó con firmeza.

Las declaraciones de Lisandro Martínez “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, expresó Lisandro Martínez, quien además remarcó que no se deja afectar por las opiniones externas. “No me importa lo que digan. Me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y doy todo por este club hasta el último día”, agregó.

El cruce tuvo una respuesta posterior del propio Paul Scholes, quien, en tono irónico, bajó la tensión y reconoció la actuación del argentino tras el clásico. “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”, señaló el ex futbolista, que disputó 718 partidos con la camiseta del Manchester United.

De esta manera, Lisandro Martínez, oriundo de Gualeguay, volvió a mostrar carácter dentro y fuera de la cancha, reafirmando su importancia en el equipo dirigido por Michael Carrick y su compromiso con el club inglés.