Boca finaliza la pretemporada ante Olimpia: retoques de Úbeda y dos nombres que arrancan desde el banco

El Xeneize juega su último amistoso antes del debut oficial, con cuatro variantes en el once inicial y la decisión de que dos futbolistas muy cuestionados sean suplentes.

Boca Juniors le baja el telón a la pretemporada este domingo 18 de enero, cuando desde las 21 enfrente a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, ante una multitud de hinchas azul y oro.

El partido llega luego del empate sin goles frente a Millonarios de Colombia y servirá como la última prueba antes del estreno en la Liga Profesional, previsto para el 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera. El encuentro se podrá ver en vivo a través de Disney+.

De cara a este compromiso, el entrenador Claudio Úbeda decidió realizar cuatro modificaciones respecto del equipo que jugó el último amistoso. Mantendrá el esquema 4-3-3, pero ingresarán Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco, en lugar de Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. En ese contexto, Leandro Paredes seguirá como volante central y capitán, uno de los ejes futbolísticos del equipo.

Fuerte decisión en el banco de Boca La otra novedad fuerte está en el banco de suplentes. Lucas Janson y Agustín Martegani, dos jugadores muy resistidos por los hinchas, volverán a comenzar el partido fuera del once inicial. La decisión genera ruido entre los simpatizantes, que consideran que su presencia limita las oportunidades de los juveniles del club. Los números del año pasado refuerzan el debate: Janson apenas sumó 156 minutos y Martegani, solo 91.

Boca Millonarios Russo Leandro Paredes seguirá en el primer equipo. En cuanto a las ausencias, Boca arrastra varias bajas que empiezan a preocupar pensando en el debut oficial. Edinson Cavani es el caso más delicado: apenas pudo completar un doble turno en toda la pretemporada debido a un fuerte golpe en la espalda. Tampoco estarán disponibles Carlos Palacios, afectado por una sinovitis en la rodilla derecha, Milton Giménez, con pubalgia, ni Rodrigo Battaglia, que padece una tendinopatía en el tendón de Aquiles.

La formación probable de Boca ante Olimpia de Paraguay sería con Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Alan Velasco. La idea es repetir el 4-3-3, con Zeballos por derecha y Velasco —uno de los jugadores mejor considerados por Juan Román Riquelme— por la izquierda, aunque no se descarta que este último se mueva como enganche.