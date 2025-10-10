Para ilusionarse: el dato que ubica a Franco Colapinto entre los mejores segundos pilotos de Fórmula 1

El pilarense superó expectativas en el circuito de Marina Bay lo que abre una ventana para prolongar su estadía en la categoría reina en 2026.

Franco Colapinto demuestra el piloto que es carerra a carrera y eso podría darle un asiento en 2026.

El piloto argentino Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de Singapur por su velocidad de reacción en la largada , un aspecto que llamó la atención de la Fórmula 1. Aunque el rendimiento del Alpine A525 no le permitió mantener las posiciones ganadas, su desempeño inicial en el circuito de Marina Bay lo posicionó como uno de los pilotos más rápidos en el arranque de la carrera.

El argentino logró avanzar tres posiciones desde el puesto 16, superando a rivales como Gabriel Bortoleto de Sauber y Lance Stroll, Aston Martin. La F1 destacó este "duelo de sudamericanos" como uno de los momentos más sobresalientes de la carrera, resaltando la agilidad de Colapinto en los primeros metros.

Aunque terminó en la posición 16, recibió elogios por el equipo Alpine, que reconoció su capacidad para ganar terreno en un circuito donde los adelantamientos son difíciles.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 difundió los tiempos de reacción de los pilotos en la largada, donde Franco Colapinto demostró una respuesta más rápida que sus competidores. El argentino registró un tiempo de reacción de 0,29 segundos tras la luz verde, superando a Gabriel Bortoleto, quien tardó 0,37 segundos. Además, Colapinto alcanzó los 200 km/h en 5,23 segundos , mientras que el brasileño lo hizo en 5,32 segundos .

Este desempeño le permitió adelantar a Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lance Stroll (Aston Martin) en la primera curva, aprovechando la parte externa de la pista para ganar posiciones. Aunque el ritmo del Alpine no le permitió mantenerse en la zona de puntos, su arranque fue destacado por el equipo.

Steve Nielsen, director de Alpine, mencionó que "Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta", aunque luego perdió ritmo por la degradación de los neumáticos. El piloto expresó su frustración con el rendimiento del auto: "El auto es muy lento, muy despacio. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada".

El dato que ubica a Franco Colapinto entre los mejores segundos pilotos de la Fórmula 1

Un análisis de The Race reveló que Colapinto se encuentra entre los mejores segundos pilotos de la parrilla. En las últimas cinco carreras, superó a su compañero Pierre Gasly en tres oportunidades, mientras que en las clasificaciones se impuso en cuatro.

Si se consideran las 11 carreras que disputó desde su llegada a Alpine, el historial está 6-5 a favor de Gasly. Sin embargo, este balance no incluye la carrera de Silverstone donde Colapinto no compitió por una falla mecánica, Monza donde cedió posición por orden del equipo y Mónaco donde Gasly abandonó. Sin estos factores, el resultado sería 6-4 a favor del francés.

Estos números ubican a Colapinto como el tercer mejor segundo piloto de la Fórmula 1, con un 45% de efectividad en comparaciones directas. Solo lo superan Oliver Bearman con 50% de efectividad, empatado con Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto con 47% ante Nico Hülkenberg.

Las razones por las que Franco Colapinto podría continuar en Alpine en 2026

El rendimiento de Colapinto en las últimas carreras lo posiciona como favorito para mantener su asiento en Alpine en 2026. Aunque el equipo francés aún no confirmó su alineación, el argentino ha demostrado consistencia y mejora progresiva, especialmente tras el parón veraniego.

El medio especializado The Race destacó que "Colapinto tuvo un buen fin de semana en Singapur, superando a su compañero de equipo". Esto refuerza su candidatura frente a Paul Aron, piloto reserva que también aspira al segundo asiento. Su próximo desafío será la gira americana, que incluye el GP de Estados Unidos el 18 y 19 de octubre, luego México, Brasil y Las Vegas.