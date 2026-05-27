Mundial 2026: la historia de Nico O'Reilly, la joya del Manchester City que quiere brillar con Inglaterra

Los Leones llegan en medio de muchas polémicas, pero la joyita de Guardiola en el City es una de sus mayores esperanzas.

El Mundial 2026 empieza a dejar sus primeras sorpresas en el planeta del fútbol mucho antes de su comienzo, y lejos está de tener que ver con los resultados de las Eliminatorias y los repechajes para definir a los últimos clasificados. El momento de dar las listas dejó mucha tela para cortar en la previa.

Entre esos casos, Inglaterra será sin lugar a dudas el combinado nacional que más polémicas dejó al elegir su nómina final, con varias figuras fuera de la consideración de Thomas Tuchel. Pero quien sí dirá presente es Nico O’Reilly, la joya que puede ser fundamental para el combinado europeo durante la Copa del Mundo.

Nacido en Manchester el 21 de marzo de 2005, inició su carrera en el City con apenas ocho años . A principios de 2022 ya formaba parte de la Sub-23, el equivalente a la división de reserva del fútbol argentino, y en julio el club decidió firmarle su primer contrato como profesional.

El 10 de agosto de 2024 se produjo su debut en el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Fue titular en un clásico de la ciudad contra el United , con victoria por penales que significó la conquista de la Community Shield. El lateral izquierdo, con un estreno tan prometedor, parecía destinado a grandes cosas y su titularidad en esa final explicaba el plan que tenía el DT español para él.

Para el entrenador, más allá de su posición, O'Reilly aportaba algo distinto: llegada al gol. En enero de 2025, su primer tanto fue por FA Cup ante el Salford City, en una goleada por 8 a 0.En Premier League, su víctima para estrenarse en la red fue Crystal Palace a mitad de abril y, el 10 de diciembre, convirtió en la UEFA Champions League ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu para que Manchester City ganara 2 a 1.

Embed - Nico O’Reilly vs Real Madrid - Champions League (10-12-2025)

Ese gran año con los Citizens fue clave para que el 13 de noviembre Thomas Tuchel lo utilizara en la selección mayor de Inglaterra, en la victoria por 2 a 0 ante Serbia por las Eliminatorias para el Mundial 2026. La competencia lo pondrá ante los ojos del mundo del fútbol, donde por ahora es una de las grandes promesas de Europa.

Nico O'Reilly FIFA 2 Guardiola fue clave en el desarrollo del lateral izquierdo. FIFA

Varias sorpresas: los convocados para el Mundial 2026

Más allá de la presencia de la joya del Manchester City, los ingleses tuvieron una presentación de lista bastante polémica. Primero, antes de que se supiera que Tuchel iba a dejar a varias estrellas afuera, llegó la sorpresiva queja de Harry Maguire, parte del ciclo, quien reveló que había quedado fuera de la nómina y casi anticipó el escándalo posterior.

El referente del Manchester United era una de las muchas ausencias de peso que llegarían después: Cole Palmer, Phil Foden, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold también deberán ver el Mundial 2026 desde sus casas, debido a que no fueron convocados.

Si bien habrá jugadores experimentados como Jordan Henderson y Harry Kane, también hay sorpresas. Marcus Rashford le ganó la pulseada a las estrellas mencionadas y el DT alemán consideró que era momento de abrirles lugar a nombres inesperados como Dan Burn, Djed Spence, Noni Madueke, Jarell Quansah, Ivan Toney y Morgan Rogers.

Embed - Come Together England Squad Announcement for World Cup 2026

El fixture de Inglaterra en la Copa del Mundo

Los Leones integrarán el Grupo L, que no será para nada fácil. Como rival más peligroso aparece Croacia, mientras que Ghana será un hueso duro de roer. Finalmente, Panamá asoma como el eslabón más débil, pero al mismo tiempo es el conjunto que no tendrá nada que perder y su participación, de por sí, ya significa un mérito para los centroamericanos.