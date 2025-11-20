Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 22 del campeonato mundial de Fórmula 1.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: días, hora y cómo ver en vivo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas .

La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en Las Vegas Street Circuit.

Por un lado, el campeonato tiene a L ando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser tatificado en Alpine.

Práctica Libre 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01:00

Práctica Libre 3: 21:30

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.