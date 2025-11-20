Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas.
Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: días, hora y cómo ver en vivo
Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 22 del campeonato mundial de Fórmula 1.
La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en Las Vegas Street Circuit.
Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.
Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser tatificado en Alpine.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la F1
Jueves 20 de noviembre
- Práctica Libre 1: 21:30
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 2: 01:00
- Práctica Libre 3: 21:30
Sábado 22 de noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 23 de noviembre
- Carrera: 01:00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Las Vegas
El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
