Prohíben el ingreso a las canchas por cuatro años a tres hinchas de Huracán tras las agresiones a jugadores de San Lorenzo

La sanción fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la resolución 151/2026. El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó el derecho de admisión en todo el país luego de los incidentes registrados en el estadio Tomás A. Ducó.

Tres simpatizantes de Huracán fueron inhabilitados para asistir a espectáculos deportivos en todo el territorio argentino por el plazo de 48 meses , luego de los hechos de violencia ocurridos en el clásico ante San Lorenzo el pasado 8 de febrero.

La medida quedó establecida en la resolución 151/2026 , difundida este martes en el Boletín Oficial , y alcanza a Norberto Damián Siles, Leonardo Esteban Zanniello y Sebastián Leonardo Issa . Los involucrados fueron identificados a partir de imágenes fílmicas y fotográficas que circularon en redes sociales y medios de comunicación.

Los episodios investigados incluyeron insultos, escupitajos y un intento de agresión física contra futbolistas del equipo visitante cuando se dirigían al vestuario, antes del inicio del encuentro correspondiente a la Copa de la Liga Profesional.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad Nacional , que argumentó su responsabilidad en garantizar el orden y la integridad en los espectáculos deportivos. El organismo tiene facultades para diseñar y ejecutar políticas de prevención y control en el fútbol, en coordinación con fuerzas federales y otras áreas estatales.

La actuación se inició tras la intervención de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos , dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional , que analizó el material probatorio y coordinó el relevamiento de imágenes.

Los hechos se produjeron en la platea Alcorta del estadio Tomás Adolfo Ducó, donde un grupo de personas hostigó a los jugadores de San Lorenzo cuando regresaban del calentamiento.

En paralelo, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya había dictado la resolución RESOL-2026-14-GCABA-SSSEEMD, que también dispuso el impedimento de ingreso a estadios por el mismo período.

Qué ocurrió durante el clásico

El partido estuvo atravesado por la habitual rivalidad entre ambos clubes. En uno de los momentos más tensos, un simpatizante lanzó un escupitajo hacia José Devecchi, arquero suplente del equipo visitante, mientras abandonaba el campo de juego tras la entrada en calor. El futbolista reaccionó con gestos de incredulidad, pero no se produjo un enfrentamiento mayor.

La situación se agravó cuando el resto del plantel visitante se dirigía al vestuario. En medio de los insultos, un hincha intentó golpear a Diego Herazo, aunque el impacto no llegó a concretarse.

El personal de seguridad intervino para contener la escena y evitar que el conflicto escalara. Pese a la cercanía con el público y al clima de tensión, ningún jugador resultó lesionado.

Los tres sancionados permanecerán incorporados al registro del programa Tribuna Segura hasta que se cumpla el plazo fijado. La prohibición de ingreso rige de manera inmediata, según lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional.