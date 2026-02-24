Bomba en la Fórmula 1: "Me veo cerca del retiro", dijo Max Verstappen + Seguir en









El cuatro veces campeón del mundo aseguró que no se ve muchos años más corriendo en la máxima categoría debido a los cambios y las nuevas regulaciones impuestas.

Max Verstappen viene criticando la conducción de la FIA y en especial los rotundos cambios en los motores y las monoplazas para esta nueva temporada de la Fórmula 1. A sus 28 años, el piloto neerlandés siente que no correrá por mucho más tiempo y las nuevas regulaciones lo empujan aún más al retiro.

En el podcast "Up To Speed", el piloto de Red Bull Racing confesó que su carrera está "definitivamente más cerca del final", y reconoció que la normativa técnica prevista para 2026 no lo motiva a prolongar su trayectoria.

"Diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa. Estoy contento con mi trayectoria, y fácilmente puedo dejarla atrás, tengo otros proyectos", aseguró sobre los cambios impuestos desde esta temporada.

Para Verstappen, el valor del tiempo personal supera la ambición estadística: "¿A quién le importa si ganas cuatro o diez títulos cuando tengas 60 o 70 años? Prefiero pasar tiempo con mi familia".

El piloto relató recientemente una experiencia esquiando con familiares y amigos, momento que lo hizo reflexionar sobre el equilibrio entre competencia y vida personal. También descartó competir en rally, disciplina en la que participa su padre, por considerarla demasiado riesgosa. “Recientemente estuve esquiando con buenos amigos y mi familia, y me di cuenta lo fantástico que es poder pasar varios días juntos, apreciando la vida”, destacó.

Al respecto, Verstappen habló a corazón abierto: "Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche. Quiero apreciar lo que hay allí fuera. Puede que suene dramático, pero no quiero pasar mi vida viviendo sólo para correr". Por último, sobre su futuro en la Fórmula 1 admitió: "El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo, pero no he tomado una decisión de lo que haré luego de 2028".