El director de Alpine destacó la carrera de Franco Colapinto en Singapur y explicó los problemas de estrategia

A pesar del mal momento de la escudería francesa, Steve Nielsen, se mostró optimista de cara al futuro y anticipó que "vienen días mejores".

Aunque Franco Colapinto haya vuelto a quedar afuera de la zona de puntos en el Gran Premio de Singapur , su rendimiento continúa mejorando y se asienta dentro de la estructura de Alpine , a pesar de las deficiencias que presenta el auto de la escudería francesa. Es por ello que el director del equipo, Steve Nielsen , destacó el trabajo del argentino y explicó los errores que hubo en la estrategia que plantearon este domingo.

Nielsen reconoció que si bien fue una "carrera difícil" -Colapinto finalizó 16° y Pierre Gasly 19°- rescató que hubo "algunos positivos" para sacar de este domingo.

A través de un video compartido por la propia escudería, el team-manager señaló que “Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia, con un undercut (cambio de neumáticos anticipado) sobre los coches de delante, lo que obligó a Franco a gestionar un largo stint con neumáticos medios".

El director de Alpine sostuvo que la performance del argentino "parecía prometedor" aunque lamentó que "perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos".

Respecto a la carrera de Gasly, advirtió que había comenzado con "desventaja desde el principio" ya que habían decidido hacer cambios en el auto antes del comienzo de la carrera. De todos modos, destacó que hizo un buen stint inicial para estar en la zona media de la parrilla y apuntó que "se vio frenada por una gran cantidad de tráfico".

"Después de que sus neumáticos duros se desvanecieran, optamos por dar algunas vueltas con blandos al final, donde redujo la diferencia con los coches de delante y se benefició de un rodaje con poco combustible y mucho agarre”.

A pesar del mal presente, el director de Alpine expresó optimismo de cara a las próximas carreras

Con estos resultados, Alpine suma cinco Grandes Premios sin sumar puntos y se asienta cada vez más en el fondo de la tabla del Campeonato Mundial de Constructores. El motor Renault sigue sufriendo la falta de potencia en comparación a los de Mercedes, Honda y Ferrari.

La temporada que viene, los monoplazas contarán con motores Mercedes, por lo que se espera que la próxima temporada mantengan rendimientos más competitivos para cambiar el panorama desalentador de 2025.

"Claro que no es el resultado final que nos propusimos, pero hay muchos aspectos positivos que sacar de todo el fin de semana y llegamos a Austin con más optimismo sobre nuestra capacidad para rendir en un circuito mucho más convencional”, aseguró Nielsen.

En ese sentido, agregó que están "seguros de que vienen días mejores y me complace ver la continua ética de trabajo que todos en este equipo están aplicando en estos momentos difíciles”.

La próxima fecha será del 17 al 19 de octubre con el Gran Premio de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

Franco Colapinto mostró su frustración tras el Gran Premio de Singapur

El piloto argentino finalizó 16° y no ocultó su malestar por el rendimiento del Alpine, al que calificó como “muy frustrante”.

Según explicó, el auto fue inmanejable en varios sectores del circuito, lo que afectó la estrategia y el ritmo de carrera. “No entiendo por qué el equipo es tan lento en pista”, sostuvo Colapinto, evidenciando su preocupación por la falta de competitividad.

Aunque consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, el joven piloto reconoció que el resultado no fue suficiente: “Hice todo lo que pude, pero con este auto es muy difícil obtener un buen resultado”.