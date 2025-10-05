Franco Colapinto y su impresionante largada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1







Aunque el piloto argentino finalizó 16°, tuvo un arranque espectacular superando a varios competidores en el arranque de la carrera.

Como en 2024, Colapinto tuvo una largada impresionante en el GP de Singapur.

Al igual que el año pasado, Franco Colapinto tuvo una impresionante largada en el Gran Premio de Singapur donde logró escalar tres posiciones y le permitió subir el 16° al 13° lugar.

Fiel a su estilo y picardía, el pilarense realizó un divebomb, es decir, se metió al costado de la pista evitando el tráfico y pasó a tres pilotos, tal como hizo en 2024, lo que le valió críticas de algunos colegas.

En esta ocasión, adelantó a Yuki Tsunoda (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Lance Stroll (Aston Martin), lo que le permitió salir de la 16° ubicación y escalar a la 13°, acercándolo al Top 10, para poder sumar sus primeros puntos en el campeonato.

colapinto.va El pilarense inició la carrera a buen ritmo. Foto: AP

Lamentablemente, en la vuelta 15, el argentino realizó su primera detención en boxes y tras permanecer 2.7 segundos en cambiar sus neumáticos blandos por medios, volvió a la pista en el 18° lugar.

Sin embargo, con el correr de la carrerea, el ex Williams logró escalar posiciones producto de las paradas de Nico Hulkenberg (Sauber), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas) y Strol. Hasta el momento, el argentino es el único en la parrilla que no logró sumar unidades en el Campeonato de Pilotos, por lo que se nota que está en búsqueda de quedar en los primero 10 lugares. Fórmula 1: el video de la gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur video largada colapinto gp singapur