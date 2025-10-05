Fórmula 1: Franco Colapinto resistió con todo, pero la estrategia no alcanzó y se quedó con las manos vacías en Singapur







Franco Colapinto intentó sumar puntos, pero no pudo en Singapur

El paso de Franco Colapinto por el Gran Premio de Singapur dejó más dudas que certezas. El piloto argentino finalizó 16° y no ocultó su malestar por el rendimiento del Alpine, al que calificó como “muy frustrante”.

Según explicó, el auto fue inmanejable en varios sectores del circuito, lo que afectó la estrategia y el ritmo de carrera. “No entiendo por qué el equipo es tan lento en pista”, sostuvo Colapinto, evidenciando su preocupación por la falta de competitividad.

Aunque consiguió terminar por delante de su compañero Pierre Gasly, el joven piloto reconoció que el resultado no fue suficiente: "Hice todo lo que pude, pero con este auto es muy difícil obtener un buen resultado".

Colapinto remarcó que dio el máximo en cada vuelta, pero los tiempos finales no reflejaron su esfuerzo ni el potencial que esperaba mostrar.

El piloto argentino no ocultó su decepción y se sinceró ante la prensa: “Una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra, pero no sale nada. Muy muy despacio, haciendo lo mejor que podía, pero no sale nada", expresó preocupado.

colapinto.va Colapinto remarcó que dio el máximo en cada vuelta, pero los tiempos finales no reflejaron su esfuerzo ni el potencial que esperaba mostrar. Foto: AP De cara a las próximas fechas, pidió ajustes urgentes en el monoplaza: “Necesitamos entender qué falla para mejorar. Espero que podamos tener un auto más estable y eficiente que nos permita pelear más adelante”.