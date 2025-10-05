Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 16° y Russell se quedó con el Gran Premio de Singapur







Tras un buen arranque en tierras asiáticas, el piloto pilarense de Alpine no pudo alcanzar sus primeros puntos en la competencia.

Franco Colapinto intentó, pero no pudo alcanzar sus primeros puntos Foto: AP

La Fórmula 1 tuvo una nueva cita en las calles de Marina Bay, donde el ganador, George Russell dominó con autoridad de principio a fin, logrando una victoria incuestionable arriba de su Mercedes.

Franco Colapinto protagonizó una largada sobresaliente, escalando tres posiciones para ubicarse 13°, aunque una parada temprana en boxes condicionó su estrategia y lo relegó en el tramo final hasta el 16° puesto.

russell Russell dominó de principio a fin en Singapur.

Max Verstappen se mantuvo firme en el segundo lugar y acortó diferencias en la lucha por el campeonato. Lando Norris completó el podio, seguido por Oscar Piastri, en una actuación que permitió a McLaren consagrarse campeón del Campeonato de Constructores con seis fechas de anticipación. El equipo de Woking revalidó así su título 2024, consolidando una racha histórica.

Franco Colapinto terminó 16° y Russell se quedó con el Gran Premio de Singapur Colapinto apostó por una estrategia agresiva al detenerse en la vuelta 15 para montar neumáticos medios. Aunque inicialmente recortó terreno, el desgaste de las gomas le impidió sostener el ritmo y debió defenderse con un auto inestable en las últimas vueltas. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, finalizó en el último lugar.

El argentino volvió a mostrar su talento y capacidad en las salidas, aunque la estrategia y el desgaste le jugaron en contra en un trazado exigente como Singapur.