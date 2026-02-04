Se preparan para destronar a Argentina: la sorpresiva sede de Francia para el Mundial 2026

El conjunto europeo quiere vengarse de la Scaloneta tras la final de Qatar 2022.

Los Blues son serios candidatos a quedarse con la Copa del Mundo 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y son varios los combinados nacionales que quieren hacerse con el trofeo más importante del fútbol , que se definirá el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entre los candidatos figura la Selección de Francia , que tiene una revancha pendiente con Argentina.

El equipo europeo ya puso en marcha su operativo para la próxima Copa del Mundo, buscando recuperar la corona que perdió contra la Scaloneta. Con la mira puesta en superar a sus rivales, los "Bleus" definieron los detalles logísticos de su estadía en Estados Unidos.

La Federación Francesa de Fútbol eligió las instalaciones del Babson College , ubicado en la localidad de Wellesley, Massachusetts, como su centro de operaciones deportivas. Este complejo educativo se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Boston y cuenta con una infraestructura de primer nivel que se adapta a las necesidades de un plantel de élite mundial.

El predio posee canchas de césped natural y sintético, gimnasios de alto rendimiento y zonas de recuperación física que fueron determinantes para la elección. La ubicación permite que el grupo trabaje con total comodidad y seguridad, lejos del ruido de la ciudad, pero con un acceso rápido y directo a las sedes de los partidos en la costa este.

Esta decisión estratégica busca emular las condiciones de aislamiento y concentración que suelen priorizar en cada torneo internacional importante. El cuerpo técnico supervisó personalmente las obras de acondicionamiento del lugar para asegurar que el terreno de juego esté en perfectas condiciones cuando comiencen los entrenamientos previos al debut.

Privatización total: dónde se hospedará Francia para la fase de grupos del Mundial 2026

Para el alojamiento, Francia decidió cerrar un establecimiento completo para uso exclusivo de su delegación, evitando cualquier contacto con personas ajenas al equipo. Se hospedarán en un hotel cercano al predio de entrenamiento en la zona de Wellesley, garantizando un entorno hermético para los jugadores, el cuerpo médico y el staff técnico.

La gran sorpresa de esta elección radica en que reservaron la totalidad de las habitaciones y los salones del lugar, impidiendo el acceso a otros huéspedes durante la competencia. Esta medida drástica busca blindar al plantel de la prensa internacional y los fanáticos, replicando la burbuja que suelen armar en su predio de Clairefontaine, en Francia.

Si bien el costo de esta exclusividad es elevado, la dirigencia considera que la inversión es necesaria para mantener la concentración del grupo. El sitio contará con seguridad privada las 24 horas y servicios personalizados de gastronomía, adaptados estrictamente a la dieta nutricional que requieren los futbolistas de alta competencia.

Fixture de Francia en el Mundial 2026

El sorteo ubicó a Francia como cabeza de serie del Grupo I, compartiendo zona con Senegal, Noruega y el ganador del Repechaje Intercontinental 2 que disputarán Bolivia, Surinam e Irak. El calendario le sonríe al conjunto europeo, ya que disputará toda la primera fase sin moverse de la costa este, intercalando sedes cercanas a su búnker.

El cronograma de partidos para la fase de grupos quedó definido de la siguiente manera: