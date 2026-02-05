El arquero del fútbol argentino que volvió de muerte y tuvo un emocionante reencuentro con sus compañeros + Seguir en









El futbolista sufrió un severo problema de salud y asustó a todos, por lo que sus colegas celebraron su regreso a las canchas.

El guardamenta del conjunto del sur argentino vivió una situación crítica. Instagram @maurinievas

El fútbol argentino suele regalar historias de superación que emocionan a todos, más allá de los colores de la camiseta. Recientemente, un equipo fue testigo de un milagro protagonizado por su arquero que, tras atravesar una situación de salud crítica, logró vencer a la muerte y regresar a las canchas.

La vuelta del jugador a los entrenamientos no fue un día más para el plantel, que lo esperaba con ansiedad tras semanas de incertidumbre. Las imágenes del abrazo con sus colegas se viralizaron rápidamente, mostrando la conmoción general por ver a su compañero nuevamente en actividad.

Mauricio Nievas Club Atlético Germinal El guardameta, de amplio recorrido por el ascenso argentino, alegró a todos tras su recuperación. Club Atlético Germinal Estuvo muerto: qué pasó con Mauricio Nievas Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, vivió una situación límite cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno entrenamiento. Gracias al rápido accionar del cuerpo médico y el uso de un desfibrilador en el campo de juego, lograron reanimarlo antes de ser trasladado de urgencia a Buenos Aires.

En la Fundación Favaloro, los especialistas determinaron que debía someterse a una cirugía de alta complejidad. El arquero atravesó un doble bypass coronario y la implantación de un cardiodesfibrilador, una intervención delicada que mantuvo en vilo al fútbol del ascenso hasta que recibió el alta para volver al sur.

El recibimiento de sus compañeros de Deportivo Madryn La reaparición de Nievas en el predio se transformó en una escena conmovedora que paralizó la práctica matutina del conjunto chubutense. Apenas cruzó la puerta, el guardameta fue rodeado por el resto del grupo y el cuerpo técnico, quienes lo acogieron con abrazos y al grito de: "Dale campeón".

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió muerte súbita durante un entrenamiento y fue reanimado con desfibrilador.



Hoy, después de un mes de tratamiento, regresó al club y sus compañeros lo recibieron al grito de "DALE CAMPEÓN".



Uf. pic.twitter.com/oSsemX5cWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 3, 2026 Si bien todavía no hay plazos definidos para que vuelva a competir, el simple hecho de estar de pie junto a sus pares es motivo de celebración para la institución entera y los hinchas, ya que su historia atravesó escudos y alegró a quienes les gusta este deporte.

