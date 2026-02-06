Atención fanáticos del fútbol: por qué podrías quedarte afuera, aunque tengas entradas para el Mundial 2026

Pese a que uno tenga un ticket para la Copa de Mundo, deberán tener este importante trámite en cuenta para poder utilizar el mismo.

La organización del Mundial 2026 , que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá , presenta un desafío inédito para el mundo del fútbol . A diferencia de ediciones anteriores concentradas en un solo territorio, la cantidad de sedes obliga a los viajeros a cumplir con tres normativas migratorias diferentes y estrictas.

Muchos fanáticos creen que asegurar su ubicación en el estadio es el paso final de la planificación, pero las autoridades emitieron una advertencia clara. Tener el boleto comprado no garantiza el ingreso a los países anfitriones, y existe un riesgo real de perderse el torneo si no se gestionan los permisos de entrada con la antelación necesaria.

La FIFA y los gobiernos de las naciones organizadoras aclararon que la posesión de un ticket válido para un partido no funciona como un documento de inmunidad migratoria . Cada estado mantiene su soberanía absoluta sobre las fronteras y exige el cumplimiento de sus propios requisitos de visado sin excepciones.

El problema principal radica en los tiempos de procesamiento de las visas, especialmente para acceder a Estados Unidos . En muchos consulados del mundo, las demoras para conseguir una entrevista pueden superar el año de espera , lo que dejaría a miles de hinchas con su pase en mano, pero sin la documentación legal para cruzar el paso fronterizo.

Además, el organismo rector del deporte mundial especifica en sus términos y condiciones que no se hace responsable por inconvenientes legales . Si un espectador es rechazado en el control de aduana o no consigue su permiso a tiempo, la localidad no es reembolsable por esta causa , lo que implica una pérdida económica total.

Trump Copa del Mundo Mundial 2026 Patrick Smith/Getty Images El trámite para conseguir la visa para ingresar a Estados Unidos le dará una ventaja a quienes posean tickets, pero deberán cumplir los requisitos necesarios para poder visitar el país. Patrick Smith/Getty Images

Qué es el FIFA PASS y cómo funciona para el Mundial 2026

Ante este escenario de posibles colapsos en las embajadas, se implementó el FIFA PASS, una herramienta digital diseñada para mitigar los problemas de agenda. No es una visa en sí misma ni garantiza la aprobación del acceso, sino que funciona como un canal de validación para quienes posean boletos.

Su función principal es acelerar los tiempos de espera para las citas consulares, específicamente en las representaciones de Estados Unidos. El sistema permite identificar a los solicitantes que realmente viajan por el torneo, separándolos del flujo turístico general para otorgarles prioridad en la asignación de entrevistas.

El mecanismo conecta la base de datos de tickets de la FIFA con los sistemas diplomáticos. Al demostrar que el viaje tiene un motivo específico y fechas concretas vinculadas a la competencia, las oficinas pueden agilizar el trámite administrativo, reduciendo los plazos que habitualmente sufren los turistas convencionales.

Cómo tramitar el FIFA PASS

El requisito excluyente para iniciar este trámite es haber adquirido localidades para al menos un partido. El sistema solicita el número de confirmación o Ticket ID que la Federación envía por correo electrónico al momento de la operación, ya que sin este dato es imposible validar la condición de espectador.

El proceso se realiza a través del portal oficial del ente organizador o su aplicación móvil habilitada para el evento. Allí, el usuario debe ingresar sus datos personales y la información de sus entradas para generar un certificado digital o una clave alfanumérica que acredita su participación.

Una vez obtenido el código del FIFA PASS, el viajero debe dirigirse al sitio web de la embajada correspondiente para solicitar su visado. Al momento de agendar la cita, se debe colocar esta serie en el campo indicado para desbloquear la disponibilidad de fechas adelantadas y acceder a los turnos exclusivos para el Mundial 2026.