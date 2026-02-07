Atención coleccionistas: se oficializó el lanzamiento más esperado del Mundial 2026 y será histórico + Seguir en









Es uno de los artículos relacionados a la Copa del Mundo más esperados y llegará con una enorme novedad.

La Copa del Mundo más ambiciosa de la historia le brindará un particular momento a los fanáticos. Alex Wong/Getty Images

Los fanáticos del fútbol ya tienen su primera gran confirmación de cara al próximo Mundial 2026. Se oficializó la llegada del producto más clásico que acompaña al torneo, que en esta edición marcará un quiebre histórico debido a la cantidad inédita de participantes que tendrá la competencia.

La empresa responsable adelantó que esta nueva obra será la más ambiciosa jamás creada. El desafío de completarla representará una prueba mayor a las anteriores, exigiendo una constancia y un presupuesto superior debido al cambio de estructura del certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Albúm figuras Panini El nuevo álbum de la Copa del Mundo 2026 tendrá más de 900 caras debido a la nueva cantidad de selecciones que disputarán la competencia. Panini El más grande de la historia: qué se sabe del álbum de figuritas del Mundial 2026 La editorial Panini confirmó que el nuevo álbum romperá los récords de tamaño por la expansión a 48 selecciones. Se estima que la colección superará las 900 figuritas, lo que obliga a un rediseño total del libro. El lanzamiento al mercado se adelantará y está previsto entre abril y mayo de 2026 para dar más tiempo a los coleccionistas.

Además del volumen, esta edición posee un valor adicional para el mercado. Todo indica que será la última oportunidad de ver a figuras históricas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como jugadores activos dentro de las páginas, lo que otorga al producto un estatus de pieza de colección definitiva.

Cuánto saldrá el álbum del Mundial 2026 y sus figuritas Aunque es un lanzamiento global, el impacto económico se sentirá fuerte en el ámbito local. Las proyecciones basadas en precios internacionales, como el de México, estiman que cada paquete podría rondar los $1.500, un valor ajustado a los costos de producción y licencias actuales.

Bajo estas cifras, completar la colección requerirá una inversión considerable. Los cálculos iniciales sugieren que el costo total para conseguir todas las figuritas podría superar los $200.000, lo que obligará a los coleccionistas a maximizar el intercambio para cerrar el álbum.