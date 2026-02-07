El viaje de la Copa del Mundo: qué es el Trophy Tour y cuándo estará disponible en Buenos Aires + Seguir en









Previo al inicio del Mundial 2026, el trofeo que levantará el próximo campeón tendrá un paso por el país.

El trofeo que levantará el próximo campeón del Mundial 2026 el 19 de julio en New Jersey llegará al país. Shutterstock

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina como parte de su itinerario global previo al Mundial 2026. Esta visita representa una oportunidad exclusiva para que los fanáticos del fútbol puedan observar de cerca el trofeo auténtico antes de que sea trasladado definitivamente a las sedes de Estados Unidos, México y Canadá para el inicio del torneo.

A diferencia de las réplicas que suelen exhibirse en museos o eventos promocionales, esta gira moviliza la pieza de oro macizo que se entrega a los campeones en la ceremonia de premiación. Esto le permitirá al público tener la oportunidad de ver de cerca la misma copa que levantó Lionel Messi en Qatar ante los ojos del planeta.

Copa del Mundo FIFA Coca-Cola El trofeo más codiciado del fútbol pasará por Buenos Aires. Fuente: Coca Cola Qué es el Trophy Tour y cuántos países forman parte El "Trophy Tour" es la gira oficial organizada por Coca-Cola que tiene como objetivo llevar la copa a las 48 naciones clasificadas para el nuevo formato de la competencia, además de otros países por más que no disputen el Mundial 2026. El propósito central es acercar el símbolo máximo del fútbol a los hinchas de todo el mundo, ofreciendo una experiencia inmersiva que va más allá de la simple exhibición del objeto.

La propuesta diseñada para esta edición incluye un recorrido a través de 7 salas interactivas donde los asistentes pueden repasar los momentos históricos de los mundiales. El circuito finaliza con el atractivo principal del evento: la posibilidad de sacarse una foto oficial junto al trofeo original.

Trezeguet Trophy Tour Coca Cola En este tipo de exhibiciones suelen participar algunos campeones del mundo, aunque no siempre sucede así. FIFA/Coca-Cola Cuando llegará la Copa del Mundo a Argentina La exhibición en Buenos Aires se realizará en el predio de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, los días 19 y 20 de febrero. La organización dispuso un esquema de 10 franjas horarias entre las 9:00 y las 19:00 horas para ordenar el ingreso de los visitantes.

Es importante tener en cuenta que la capacidad del evento es limitada y está sujeta a stock. Según la información oficial, se habilitarán únicamente 55 entradas por franja horaria, lo que restringe el acceso a un número reducido de asistentes por turno. Cómo obtener entradas para su paso por Buenos Aires El plazo para intentar conseguir un lugar se encuentra abierto desde el 15 de enero y se extenderá hasta el 19 de febrero de 2026 a las 18:00 horas. La participación es gratuita y sin obligación de compra, gestionándose de manera digital a través de la web o la aplicación oficial de la marca organizadora. Los ganadores de la promoción obtendrán 2 entradas digitales en formato QR para asistir al "Trophy Tour Argentina 26". Este código será el único documento válido para poder ingresar al predio en el día y horario asignado, y acceder al sector exclusivo de la foto con la Copa.

