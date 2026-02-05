Sarmiento de Junín es el primer equipo de la Liga Profesional de Fútbol en tener su propio alfajor + Seguir en









El club de Junín lanzó el alfajor con escudo verde que no solo busca expandir la marca del club, sino también fortalecer el vínculo con su comunidad a través de una alianza con el sector productivo regional.

Sarmiento de Junín dio un paso innovador en el terreno del marketing deportivo con el lanzamiento de su propio alfajor. Instafram Alfajores Romah

En tiempos donde el marketing cumple un papel fundamental, las ideas innovadoras son siempre bien recibidas por el público, y el fútbol es uno de los primeros lugares donde se busca canalizarla. En este caso, uno de los equipos que participa de la Primera División de la Liga Profesional del fútbol argentino se unió a una reconocida marca y lanzó su propio alfajor.

Sarmiento de Junín dio un paso innovador en el terreno del marketing deportivo y el vínculo con su comunidad al presentar su alfajor oficial, desarrollado en alianza con Alfajores Romah, la reconocida marca chivilcoyana premiada en el Mundial del Alfajor.

El envoltorio del nuevo alfajor es una pieza de diseño que busca el impacto inmediato. Predomina el verde esmeralda que identifica al equipo y el escudo oficial se luce de forma nítida, buscando que el hincha sienta orgullo al verlo en la estantería

El proyecto fue presentado como una acción de marketing de cercanía, orientada a reforzar el sentido de pertenencia de los hinchas y a vincular al club con el entramado productivo regional.

El producto ya comenzó a distribuirse en puntos estratégicos y se espera que su presencia se extienda rápidamente en todo Junín y alrededores, convirtiéndose en un artículo de consumo masivo que refuerza la presencia de Sarmiento en la vida cotidiana de sus seguidores, más allá de los noventa minutos de juego cada fin de semana.

Alfajores Romah llega a esta alianza con Sarmiento con el prestigio de haber sido galardonada en el Mundial del Alfajor. En ediciones anteriores, la marca logró destacar entre cientos de competidores nacionales e internacionales, obteniendo medallas que certifican la calidad de sus materias primas y la técnica de su elaboración. Este respaldo internacional asegura que el "Alfajor del Verde" no sea solo un objeto de merchandising, sino una experiencia gastronómica de nivel probado. Todos los clubes del fútbol argentino buscan la forma de maximizar sus ingresos y es por eso que la aparición de alternativas creativas siempre es bien recibida por los seguidores de cada institución. Además, si son productos oficiales se vuelven tendencia rápidamente. A esto si se le agrega el hecho de que elegir una golosina tan emblemática no es casual. Es que el alfajor es el acompañante predilecto de los argentinos en sus meriendas y momentos de recreo. Ahora, los hinchas de Sarmiento podrán disfrutar de uno que lleva sus colores y su escudo. Con este lanzamiento, Sarmiento de Junín suma un nuevo capítulo a su estrategia institucional, combinando fútbol, industria regional y gestión dirigencial, y mostrando que desde el interior también se pueden impulsar ideas innovadoras. El "Alfajor del Verde" ya está en la cancha y promete transformarse en un símbolo más de identidad, tanto en la previa de los partidos como en la vida diaria de sus seguidores.

Temas Fútbol

Marketing

Clubes