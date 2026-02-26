De dirigir la Selección de España a ser echado por armar los equipos con inteligencia artificial + Seguir en









Tras un paso por el combinado nacional europeo, fue a una liga no tan conocida y además de despedirlo, lo acusaron de usar la IA.

El ex DT de la Furia Roja sufrió una fuerte acusación. Alex Caparros/Getty Images

La tecnología avanza tan rápido, que ya se metió de lleno en los vestuarios de todo el mundo. Aunque parezca de película, un escándalo reciente en el fútbol europeo demostró que algunos técnicos habrían cruzado un límite increíble al dejar decisiones muy pesadas en manos de una computadora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta situación insólita generó mucho ruido entre los hinchas y abrió un debate enorme sobre el rol real de los entrenadores hoy en día. Conocer los detalles de este choque de versiones es clave, para entender hasta dónde llegan los nuevos programas informáticos en la alta competencia deportiva.

Robert Moreno Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images Moreno protagonizó un escándalo en Rusia. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images La historia de Robert Moreno y su salida del Sochi El protagonista de esta novela es Robert Moreno, exentrenador de España que tuvo un cierre negro por el fútbol de Rusia al dejar a su equipo último en la tabla. Dirigió 62 partidos en total, donde sumó 22 victorias, 17 empates y 23 derrotas, números flojos que provocaron su salida en septiembre.

La bomba explotó cuando Andrei Orlov, exdirector general del club, aseguró que el técnico español usaba ChatGPT para armar el once titular, planificar los entrenamientos y buscar refuerzos. Según este dirigente, la dependencia era tan grande que casi hace viajar al plantel durante veintiocho horas seguidas sin dormir por un error de cálculo del sistema.

El DT desmintió las acusaciones del fútbol ruso Frente al impacto de estas acusaciones, Moreno rompió el silencio para limpiar su imagen dentro del fútbol y fue contundente al negar todo. "Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores, eso es completamente falso", afirmó el técnico para defenderse públicamente de los ataques de Orlov.

El DT aclaró que la única herramienta tecnológica que usaba en su celular era para traducir textos del español al ruso, ya que no domina el idioma local. Además, remarcó que las decisiones importantes y los fichajes siempre se definieron en conjunto con la dirección deportiva, dejando a las máquinas solamente para procesar estadísticas rápidamente.

Temas Fútbol