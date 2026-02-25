Murió Claudio "Yerbatero" González, exdelantero de Talleres, Rosario Central e Independiente + Seguir en









La noticia se dio a conocer este miércoles producto de complicaciones de una pulmonía. El exfutbolista vistió la camiseta de siete clubes diferentes y se retiró en 2007.

El mundo del fútbol argentino vive una jornada de luto por la muerte de Claudio "Yerbatero" González, exdelantero de 49 años que pasó por Talleres de Córdoba, Rosario Central e Independiente, entre otros equipos.

La noticia se dio a conocer este miércoles producto de complicaciones de una pulmonía, según lo trascendido. Clubes como Talleres y Rosario Central, expresaron su dolor a través de comunicados en sus redes.

“Talleres lamenta el fallecimiento de Claudio Yerbatero González. El Club acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, y envía sus condolencias ante la partida de quien fuera jugador de nuestra institución", compartió el club cordobés donde vistió la camiseta a comienzos de la década del 2000.

Por su parte, el club rosarino por el que pasó entre 2003 y 2005, le dedicó unas palabras en su memoria: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio Yerbatero González, ex jugador de Rosario Central. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento".

yerbatero gonzalez independiente Claudio González llegó a disputar la Copa Mercosur vistiendo la camiseta de Independiente. La trayectoria de Claudio Yerbatero González El exfutbolista, que se ganó el apodo de "Yerbatero" por haber nacido en la provincia de Misiones, vistió la camiseta de siete clubes diferentes y se retiró en 2007 en General Paz Juniors de Córdoba, donde continuó trabajando en la etapa formativa de jóvenes futbolistas.

En el comienzo de su carrera, González sobresalió en equipos locales como Bartolomé Mitre y Rosamonte de Apóstoles. Luego logró debutar en Primera donde tuvo un extenso recorrido que incluyó pasos por Independiente, Rosario Central y Huracán. Sin embargo, una grave lesión de tibia y peroné sufrida durante el paso por el Cobreloa de Chile interrumpió su carrera, forzando un periodo de rehabilitación. Tiempo después, el centro delantero logró regresar a la actividad en Talleres de Córdoba y posteriormente en General Paz Juniors antes de retirarse definitivamente.

