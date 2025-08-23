Quedó en libertad el creador de una página de transmisión gratuita de fútbol y carreras







El gestor de "Al ángulo TV" fue excarcelado tras dos días detenido en la ciudad de Paraná. Continúa la investigación judicial.

Alejo Leonel Warles había sido detenido el miércoles.

El creador de un sitio web que transmitía gratuitamente partidos de fútbol y carreras de Fórmula 1, Alejo Leonel Warles, quedó en libertad tras dos días detenido en una comisaría de la ciudad entrerriana de Paraná. La investigación que recae sobre el gestor del portal "Al Ángulo TV" continuará con el acusado en libertad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso inició en julio y se encuentra en manos del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, y la investigación es dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro (UFEIC). Hasta el momento, las pesquisas determinaron que "Al Ángulo TV" contaba con una estructura de 14 dominios espejo que replicaban eventos deportivos transmitidos en directo.

Además, había lanzado recientemente una aplicación para Android, algo que elevó aún más su alcance y que lo posicionó como uno de los principales distribuidores de contenidos piratas en todo el país, junto a Magis TV. El sitio web recibía ingresos mediante publicidad informal, algo que puede exponer a los usuarios a infecciones por malware y robo de datos personales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AIAnguloTV/status/1957132575253647520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957132575253647520%7Ctwgr%5E2616e1af1c884f7fbb4e37c1e104066805e13eb2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fdeportes%2Fgolpe-la-pirateria-el-futbol-detuvieron-parana-al-creador-al-angulo-tv-n6180772&partner=&hide_thread=false Llegamos a los 100.000 seguidores.



como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera. pic.twitter.com/OzgktSaXO8 — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) August 17, 2025 Detención de Alejo Warles Alejo Leonel Warles fue detenido por efectivos de la DDI de San Isidro tras un trabajo en conjunto con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina.

Al joven, conocido en internet como "Shishi", le incautaron fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomoneda. Además, tras un allanamiento en su domicilio, se llevaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico, con los que operaba una red de difusión ilegal de contenidos deportivos obtenidos de programadores legales.

Por el momento, la investigación identificó a Warles como único propietario del sitio y de la aplicación, y como encargado de centralizar la difusión, la monetización y la administración de la red de transmisión pirata. En redes sociales, una campaña de usuarios intenta juntar fondos para los honorarios del abogado de Warles, así como los traslados entre Paraná y San Isidro, donde avanza la causa.

Temas Fútbol

Paraná