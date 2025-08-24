A 112 años del primer River-Boca: cómo fue y quién se quedó con la victoria

El Superclásico del fútbol argentino cumple 112 años desde su primer registro oficial entre los clubes más grandes del país.

Boca y River protagonizan el Superclásico del fútbol argentino, considerado el partido más importante de este deporte a escala mundial.

El 24 de agosto no es una fecha más para el fútbol argentino , ya que en 1913, se enfrentaron por primera vez de manera oficial los clubes más grandes del país: Boca Juniors y River Plate . Lejos de tener la resonancia actual, nacía en los registros uno de los choques más emocionantes de este deporte.

En una época dónde los de La Boca aún no eran los Xeneizes ni los que hoy ofician de locales en Núñez eran llamados Los Millonarios, lograron hacer vibrar al público de ese entonces con un emocionante partido ¿Quién resultó ganador?

Ambos nacieron en La Boca , a pocas cuadras de diferencia entre uno y otro. River en 1904 aunque desde la institución aún sostienen que fue en 1901, mientras que Boca fue en abril de 1905. En la antigua cancha de Racing, se medían sin siquiera portar sus tan característicos colores de hoy en día.

River presentó una camiseta tricolor, con bandas verticales blancas, negras y rojas. Por su parte, Boca llegó con un uniforme totalmente azul oscuro, sin esa franja amarilla que tanta identidad le da en todo el mundo.

Fue River el equipo que se quedó con la victoria por 2 a 1, gracias a los tantos de Cándido García y Antonio Ameal Pereyra. Por su parte, el descuento del Xeneize fue de Marcos Mayer.

Anteriormente hay datos de cruces, aunque estos son considerados no oficiales. Del primero que hay registro y se estima que fue la verdadera primera edición de este apasionante choque fue en 1908. Allí, el triunfo fue para Boca por 2 a 1.

Cómo está el historial del Superclásico en 2025

De manera oficial, el Superclásico del fútbol argentino lleva un total de 264 ediciones disputadas. 232 en certámenes locales y 32 por competencias internacionales. Boca lleva la delantera, ya que se impuso en 92 oportunidades contra 88 de River y empataron 84 duelos.

La última vez que se vieron las caras fue por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025, dónde en abril, el Millonario ganó en el Monumental por 2 a 1.