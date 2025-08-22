San Lorenzo: protesta de hinchas y reclamo de elecciones tras el regreso de Marcelo Moretti







La vuelta del presidente generó un estallido interno: cientos de socios se manifestaron en la sede social con cánticos y pancartas, exigiendo un recambio inmediato en la conducción.

La sede de avenida La Plata fue epicentro de la protesta, con hinchas que reclamaron cambios urgentes en la dirigencia azulgrana.

El regreso de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo no pasó inadvertido. Este viernes, cerca de 500 socios y simpatizantes del Ciclón se concentraron frente a la sede de Avenida La Plata 1794 para manifestar su rechazo y exigir la convocatoria inmediata a elecciones.

Entre los presentes se encontraban integrantes de La Gloriosa Buteller, la barra del club, que desplegaron banderas con consignas directas: “Moretti renuncia, a San Lorenzo no volvés más” y “¿Cómo estaba el nene?”, esta última acompañada por un dibujo del dirigente guardando fajos de dólares, en referencia al polémico video difundido en abril.

La presencia de hinchas fue creciendo hasta derivar en el corte de calles y un fuerte despliegue policial en la zona. En medio de la protesta, se hicieron sentir los cánticos contra el presidente de la institución, con estrofas como “Moretti, hijo de puta, la puta que te parió”, “ohh, que se vayan todos, que no quede ni uno solo” y “dirigentes, dirigentes no se lo decimos más, si no llaman a elecciones, qué quilombo se va armar”. Además, se repartieron volantes con la leyenda: “Moretti, ladrón, renuncia”.

san lorenzo La movilización fue motorizada por sectores opositores y se organizó luego de que el propio dirigente decidiera levantar la licencia por tiempo indefinido y regresara a las actividades, incluyendo una visita a la Ciudad Deportiva.

En paralelo, Moretti y defendió su rol durante el período de licencia: “Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez, no tanto en las cuestiones administrativas o económicas de otra índole, pero sí en el fútbol profesional”, explicó al medio Infobae.

san lorenzo protesta Los hinchas del Ciclón se hicieron escuchar ante la vuelta de Moretti al mando del club. X - Mundo Azulgrana San Lorenzo: Marcelo Moretti pone fin a su licencia y prepara su regreso a la presidencia Marcelo Moretti se había tomado licencia de su presidencia en San Lorenzo, luego de que se publicara una cámara oculta en la que se lo ve cobrando una coima de u$s25.000. Luego del escandaloso suceso, el presidente electo en diciembre de 2023 había decidido tomarse una licencia, "con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen". El periodo de licencia iniciado el 23 de abril luego del corto comunicado, culmino hoy, ya que Moretti envió un correo electrónico al club oficializando la finalización de la licencia, lo que le trae un nuevo problema a San Lorenzo y al resto de su Comisión Directiva, que deberá reunirse el próximo lunes. moretti en casla Marcelo Moretti reapareció en San Lorenzo tras levantar su licencia y charló con el DT. La presidencia de Moretti parecía prácticamente terminada luego de la filtración del video, aunque finalmente no fue así, al menos por ahora. Sin embargo, ante semejante escándalo y una situación que parece insostenible, este martes el vicepresidente interino, Julio Lopardo, renunció a su cargo como vicepresidente del club, aunque no a la Comisión Directiva. Por su parte, el vocal titular del oficialismo, Javier Allievi, se sumó a la renuncia de Lopardo y podría profundizar aún más la crisis institucional, ante la posibilidad concreta de que el resto de los vocales también dejen sus cargos y la presidencia de Marcelo Moretti perezca definitivamente.