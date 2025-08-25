Dolor en San Lorenzo: murió Santiago Valentino Guzmán, un juvenil de solo 15 años







Santiago Valentino Guzmán, "Valen", pertenecía a las inferiores de San Lorenzo. Tenía 15 años y padecía cáncer. El sentido comunicado del club.

Santiago Guzmán Zanni tenía 15 años y jugaba en las inferiores de San Lorenzo. Redes sociales

Con un sentido posteo, el Club San Lorenzo comunicó la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, "Valen" un juvenil de solo 15 años quien había sido diagnosticado con cáncer poco tiempo atrás. "Profundo dolor en San Lorenzo. La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad".

El comunicado oficial expresó también el acompañamiento de la institución hacia la familia, los amigos y el entorno cercano del joven futbolista: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos”.

Asimismo, San Lorenzo hizo extensivo su apoyo a los docentes, compañeros de categoría y amistades del jugador: “Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan”.

Santiago Valentín Guzmán Zanni - San Lorenzo Como muestra de respeto y recuerdo hacia Santiago Valentino —también conocido como “Valen”—, la entidad resolvió establecer tres días de duelo.

“Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, finaliza el comunicado del club. El posteo de inmediato se llenó de mensajes de despedida y condolencias por parte de hinchas, amigos y conocidos del jugador