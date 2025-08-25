Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no se esconden: el romance confirmado entre la promesa del Barça y la cantante







Después de días de rumores, Lamile Yamal y Nicki Nicole decidieron ofializar su romance con una foto en Instagram en el que se los puede ver muy enamorados.

Romance confirmado: Lamine y Nicki no ocultan más su amor. Instagram Lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole y el jugador de fútbol Lamine Yamal oficializaron si relación a través de una historia en la red social de Instagram que hizo Yamal por el cumpleaños número 25 de la artista.

Mientras las redes sociales eran un mundo de especulaciones respecto de la relación entre ambos a la espera de su confirmación, Nicki Nicole fue elegida entre las cinco mujeres reconocidas por la Fundación Konex como impulsora de transformar la música pop de su país en los últimos años.

El posteo de Lamile Yamal que oficializó el romance Nicky Nicole y Lamine Yamal oficializaron su vínculo Juntos: Lamine Yamal y Nicki Nicole ofializaron su romance con un tierno posteo. Instagram Lamine Yamal Después de que los rumores crecieran con fuera en torno a ellos, finalmente fue el propio Yamal quien oficializó el amor por la cantante con un posteo en el que se los puede ver juntos, celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki. En la imagen se los puede observar juntos y tomados de la mano y detrás de ellos un enorme ramo de rosas rojas y de color rosa con unos globos en forma de corazón, delante de ellos está la torta por la celebración del cumpleaños de la joven argentina.

Como si la foto no hablara por sí misma, Yamal, de 18 años, sumó al posteo dos imojis: uno de una torta y otro de unos corazones, dando así por terminado el mundillo de especulaciones en torno a su realidad sentimental.

Cuándo surgieron los rumores entre Lamile Yamal y Nicky Nicole Las especulaciones del romance entre la estrella del Barcelona y la cantante no aparecieron ayer. Lo real es que empezaron a circular luego de que el joven celebrara sus 18 años y ella fuera una de las personas invitadas. Más tarde se la vio a ella con una camiseta del Barcelona y el número de Yamal, lo que aumentó los rumores de una posible relación. También fueron vistos paseando en Mónaco, lo que generó mayor revuelo.

nicki-nicole-lamine-yamal La foto de Nicki luciendo la camiseta del Barcelona con el número de Lamine había sido ya un primer indicio sobre la relación entre ambos. El padre de Yamal, Mounir Naraoui, fue consultado sobre la posibilidad del vínculo de su hijo con Nicky Nicole y habló de la artista argentina: "Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos", y añadió: "Yo la verdad que no lo sé, porque no me meto en esas facetas", en diálogo con Europa Press. Al parecer, el desconocimiento del papá de Yamal se convertirá en presentación oficial en breve.

