De qué murió Marcelo Araujo, el histórico relator argentino

El periodista fue la voz de "Fútbol de Primera" y "Fútbol para Todos", y relató distintos partidos de la Selección Argentina en Eliminatorias.

Marcelo Araujo , histórico relator de fútbol argentino, falleció a los 78 años . Reconocido por su estilo único y carismático, se destacó en la televisión nacional durante más de tres décadas, siendo la voz de "Fútbol de Primera" y "Fútbol para Todos" .

A lo largo de su carrera, cambió la manera de narrar los partidos, incorporando humor , apodos y una cercanía con los futbolistas que lo hicieron muy querido por los hinchas.

Su salud se había deteriorado en los últimos años debido a complicaciones post-pandemia , lo que lo mantuvo alejado de los medios. Su fallecimiento fue confirmado por su amigo Fernando Pacini en radio "La Red": "Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo" .

Desde la pandemia por COVID-19 en 2020, el estado de salud de Marcelo Araujo se fue deteriorando progresivamente , lo que lo obligó a mantenerse alejado de la pantalla y de las cabinas de radio.

Según se reportó, el periodista estuvo internado en una clínica de Vicente López días antes de su fallecimiento en el Hospital Italiano esta madrugada. Los detalles sobre las complicaciones no fueron totalmente revelados y "Clarín" informó que no habrá velatorio .

Su situación médica había sido una preocupación constante entre sus familiares y amigos, pero su partida fue un golpe sorpresivo para el deporte. La noticia fue confirmada por su colega, Fernando Pacini, quien, con profunda tristeza, dio a conocer la pérdida en su programa en radio La Red.

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La carrera de Marcelo Araujo

Marcelo Araujo, nacido Lázaro Jaime Zilberman el 12 de junio de 1947, fue una de las voces más representativas del fútbol argentino.

Alcanzó la fama durante su tiempo como conductor y relator en el programa "Fútbol de Primera", que estuvo al aire desde 1989 hasta 2004. Durante esos años, formó dupla con el comentarista Enrique Macaya Márquez, y juntos narraron el clásico del domingo y muchos de los partidos más importantes de la Primera División.

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Su estilo humorístico y lleno de energía lo hizo inconfundible, con frases características como el famoso "¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?", "¡Si lo hacés me voy!" o "776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen...Gooooooooool".

Su capacidad para interactuar con el desarrollo del juego y su cercanía con los jugadores le dieron una frescura que rompió con las tradiciones más formales de la televisión.

En 2005, condujo el programa "3 en el fondo" y, en 2007, lideró "Fútbol, el debate y Noche de goles" en América TV. En 2009, regresó con "Fútbol para Todos", donde relató los partidos de la Primera División y las Eliminatorias de la Selección Argentina para el Mundial 2014.

Además, fue comentarista en la Copa FIFA Confederaciones 2009 y fue la voz de partidos internacionales, como la Copa Libertadores y los mundiales de 1990, 1994, 1998 y 2002. Incluso, explicó el último gol de Diego Maradona en la Copa del Mundo de Estados Unidos, en el recordado partido ante Grecia. También fue parte del videojuego "PC Fútbol 5.0".