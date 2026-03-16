Murió Marcelo Araujo, icónico relator del fútbol argentino + Seguir en









El periodista e histórico relator de la Primera División del fútbol argentino falleció este lunes, a sus 78 años. Con su sello, revolucionó la manera de narrar los partidos de fútbol.

Murió Marcelo Araujo, icónico relator del fútbol argentino

Este mañana se confirmó una noticia que despertó mucha tristeza en el fútbol argentino: falleció Marcelo Araujo, histórico relator de la Primera División. El periodista se ganó su fama en la década de los '90, con su estilo propio y único de narrar los partidos, lleno de humor y apodos a los futbolistas.

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La confirmación llegó a través de su amigo Fernando Pacini en radio La Red. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, dijo quien fue su comentarista en la etapa de " Fútbol para Todos" en la TV Pública.

A los 78 años, falleció el periodista que formó una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez en "Fútbol de Primera" y "Fútbol Para Todos".

Araujo estaba internado en una clínica de Vicente López desde hace unos días y, según informó Clarín, no habrá velatorio.

Recordemos que Araujo quedó en la memoria del futbolero argentino por hacer dupla con Enrique Macaya Márquez en el mítico ciclo "Fútbol de Primera", que nació el domingo 4 de agosto de 1985 y contó las alternativas de cada fecha del fútbol argentino durante 25 años, primero en ATC (hoy TV Pública), luego en Canal 9 y finalmente en ElTrece.