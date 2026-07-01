De villanos a héroes: victoria épica de Bélgica ante Senegal para meterse en octavos del Mundial 2026

El equipo de Rudi García venció a los africanos con gol de Youri Tielemans, al último minuto. Su rival en la siguiente ronda saldrá de EEUU vs Bosnia.

Bélgica le ganó 3 a 2 a Senegal por los dieciseisavos del Mundial 2026 y está en octavos de final. Youri Tielemans brilló en el Lumen Field Stadium, se puso al equipo al hombro y les dio la clasificación de penal al último minuto.

Los Diablos Rojos esperan el resultado del partido entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina, que jugarán este miércoles a las 21 horas, y ya saben que disputarán la siguiente fase el lunes 6 de julio en Seattle.

El comienzo del partido fue, cuanto menos, monótono. Senegal la movía de lado a lado sin peligro y Bélgica se sentía cómodo en ese juego, dejando que el rival progrese, hasta que a los 12 minutos llegó un centro desde la izquierda de Ismail Jakobs, Thibaut Courtois salió mal e Ismaila Sarr la agarró mordida y le pegó al palo.

Esa ocasión los dejó aturdido a los belgas y envalentonó a los senegaleses antes de la pausa de hidratación. Sadio Mané tiró un gran centro desde la izquierda, Sarr reventó de cabeza el palo izquierdo de Courtois y Habib Diarra aprovechó el rebote para marcar el primer gol del partido.

Recién a los 42 minutos llegó la primera ocasión clara de Bélgica: Jérémy Doku entró al área, regateó a un defensor senegalés, tiró el centro y rebotó en Moussa Niakhaté para que la pelota complique a Mory Diaw, pero reaccionó rápidamente. Tres minutos más tarde, Maxim De Cuyper le pegó desde afuera y el arquero se estiró para sacarla del ángulo y mantener la ventaja.

Habib Diarra adelanta a los senegaleses ante Bélgica, en busca de los octavos de final.

Bélgica cambió la cara en la segunda parte

Ya en el complemento, los senegaleses replicaron la fórmula del gol en la primera jugada: Mané desequilibró a Timothy Castagne, tiró un gran centro e Iliman Ndiaye tiró la pelota por fuera de los tres palos de Los Diablos Rojos.

Los Leones de Teranga no pararon de atacar y rindió sus frutos. A los 51 minutos Niakhaté le tiró un gran pelotazo en zona defensiva a Sarr, quien controló en la puerta del área de Bélgica y con un derechazo potente al palo izquierdo de Courtois marcó el 2 a 0 parcial.

Senegal extiende la ventaja ante Bélgica e Ismaila Sarr pone su cuarto gol en el Mundial 2026.

Después del segundo tanto, Rudi Garcia comenzó a mover el banco de suplentes y su equipo reaccionó. Los europeos tuvieron más protagonismo y empezaron a generar ataques que complicaron a la defensa senegalesa.

El momento de la épica

El resultado lo encontraron recién a los 87 minutos cuando Thomas Meunier tiró un gran centro desde la derecha para que Romelu Lukaku, uno de los ingresados, anticipe a toda la defensa de Senegal y ponga el descuento. Los belgas, ya entregados, mandaron a todo el equipo al ataque y, dos minutos más tarde, Youri Tielemans aprovechó la mala salida de Diaw para ganarle de cabeza y meter el empate agónico.

En el tiempo suplementario comenzó a ser el partido que se esperaba en la previa con un gran ida y vuelta. Con el cansancio de ambos equipos, las defensas dejaban huecos, los delanteros remataban como podían y los arqueros se encargaron de mantener el resultado en el marcador.

Youri Tielemans anotó el empate agónico para Bélgica.

Todo esto se quebró a los 118 minutos cuando Tielemans se metió al área rival y Lamine Cámara lo derribó. En principio el árbitro hondureño Saíd Martínez no vio falta, pero fue llamado por el VAR y cambió la decisión.

Finalmente, el mismo que metió el gol agónico para empatar y al que le hicieron la falta, decidió patear el penal y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Diaw para que todo el pueblo belga festeje la victoria épica ante Senegal y el pasaje a los octavos de la cita mundialista.