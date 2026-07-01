Bélgica le ganó 3 a 2 a Senegal por los dieciseisavos del Mundial 2026 y está en octavos de final. Youri Tielemans brilló en el Lumen Field Stadium, se puso al equipo al hombro y les dio la clasificación de penal al último minuto.
De villanos a héroes: victoria épica de Bélgica ante Senegal para meterse en octavos del Mundial 2026
El equipo de Rudi García venció a los africanos con gol de Youri Tielemans, al último minuto. Su rival en la siguiente ronda saldrá de EEUU vs Bosnia.
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Los Diablos Rojos esperan el resultado del partido entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina, que jugarán este miércoles a las 21 horas, y ya saben que disputarán la siguiente fase el lunes 6 de julio en Seattle.
La cronología del partido
El comienzo del partido fue, cuanto menos, monótono. Senegal la movía de lado a lado sin peligro y Bélgica se sentía cómodo en ese juego, dejando que el rival progrese, hasta que a los 12 minutos llegó un centro desde la izquierda de Ismail Jakobs, Thibaut Courtois salió mal e Ismaila Sarr la agarró mordida y le pegó al palo.
Esa ocasión los dejó aturdido a los belgas y envalentonó a los senegaleses antes de la pausa de hidratación. Sadio Mané tiró un gran centro desde la izquierda, Sarr reventó de cabeza el palo izquierdo de Courtois y Habib Diarra aprovechó el rebote para marcar el primer gol del partido.
Recién a los 42 minutos llegó la primera ocasión clara de Bélgica: Jérémy Doku entró al área, regateó a un defensor senegalés, tiró el centro y rebotó en Moussa Niakhaté para que la pelota complique a Mory Diaw, pero reaccionó rápidamente. Tres minutos más tarde, Maxim De Cuyper le pegó desde afuera y el arquero se estiró para sacarla del ángulo y mantener la ventaja.
Bélgica cambió la cara en la segunda parte
Ya en el complemento, los senegaleses replicaron la fórmula del gol en la primera jugada: Mané desequilibró a Timothy Castagne, tiró un gran centro e Iliman Ndiaye tiró la pelota por fuera de los tres palos de Los Diablos Rojos.
Los Leones de Teranga no pararon de atacar y rindió sus frutos. A los 51 minutos Niakhaté le tiró un gran pelotazo en zona defensiva a Sarr, quien controló en la puerta del área de Bélgica y con un derechazo potente al palo izquierdo de Courtois marcó el 2 a 0 parcial.
Después del segundo tanto, Rudi Garcia comenzó a mover el banco de suplentes y su equipo reaccionó. Los europeos tuvieron más protagonismo y empezaron a generar ataques que complicaron a la defensa senegalesa.
El momento de la épica
El resultado lo encontraron recién a los 87 minutos cuando Thomas Meunier tiró un gran centro desde la derecha para que Romelu Lukaku, uno de los ingresados, anticipe a toda la defensa de Senegal y ponga el descuento. Los belgas, ya entregados, mandaron a todo el equipo al ataque y, dos minutos más tarde, Youri Tielemans aprovechó la mala salida de Diaw para ganarle de cabeza y meter el empate agónico.
En el tiempo suplementario comenzó a ser el partido que se esperaba en la previa con un gran ida y vuelta. Con el cansancio de ambos equipos, las defensas dejaban huecos, los delanteros remataban como podían y los arqueros se encargaron de mantener el resultado en el marcador.
Todo esto se quebró a los 118 minutos cuando Tielemans se metió al área rival y Lamine Cámara lo derribó. En principio el árbitro hondureño Saíd Martínez no vio falta, pero fue llamado por el VAR y cambió la decisión.
Finalmente, el mismo que metió el gol agónico para empatar y al que le hicieron la falta, decidió patear el penal y la clavó en el ángulo superior izquierdo de Diaw para que todo el pueblo belga festeje la victoria épica ante Senegal y el pasaje a los octavos de la cita mundialista.
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