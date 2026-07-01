Didier Deschamps se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia de los mundiales + Agregar ámbito en









El entrenador de Francia llegó a los 17 triunfos con el 3 a 0 de sus dirigidos ante Suecia. Superó la marca del alemán Helmut Schön.

Didier Deschamps y su jugador franquicia, Kylian Mbappé.

Francia goleó por 3 a 0 a Suecia y no solo clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Paraguay, sino que también le dieron un motivo para sonreír a Didier Deschamps, quien en los últimos días sufrió el fallecimiento de su madre. Con el triunfo, se convirtió en el técnico que más victorias alcanzó en la historia de los mundiales.

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El entrenador francés, campeón como jugador en Francia 1998 y como DT en Rusia 2018, volvió a dejar su nombre en la historia grande de la Copa del Mundo al cosechar 17 triunfos mundialistas con los que dejó atrás un registro que permanecía intacto desde el Mundial de Argentina 1978. Su anterior dueño era el alemán Helmut Schön, quien acumuló 16 triunfos con los teutones y sostenía ese registro desde hace 48 años.

Tras su prolifera carrera como jugador que lo llevó a vestir las camisetas del Olympique de Marsella, Juventus de Italia y Valencia de España, con el que fue subcampeón de la Champions League en 2001, Deschamps saltó al banco de suplentes como entrenador. Sus primeros pasos los dio en el Mónaco, para luego asumir la conducción de la Vecchia Signora, con la que logró el ascenso a la Serie A, y del Marsella.

Didier Deschamps, de Francia El recorrido de Didier Deschamps con Francia El otrora capitán de la selección campeona en el Mundial de 1998 y en la Eurocopa del 2000, asumió la conducción de Les Bleus en 2012. Desde entonces acumula 182 partidos jugados, con apenas 29 derrotas, 35 empates y la impactante cifra de 118 victorias que le permitieron coronarse en Rusia 2018 y en la Liga de Naciones del 2021, y llegar a la final en Qatar 2022.

En su recorrido, el técnico francés lleva disputados cuatro mundiales. Su primera participación fue en Brasil 2014 donde ganó tres de los cinco partidos y llegó hasta los cuartos de final. En Rusia 2018 jugó siete encuentros, con seis victorias y una derrota, mientras que en Qatar 2022 disputó nuevamente los siete encuentros, con 5 triunfos, un empate y una derrota.

En la actual edición de 2026, Francia volvió a confirmar su condición de candidata al título. En la primera fase ganó los tres encuentros ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), aunque este último triunfo no se contabiliza en su estadística ya que Deschamps no estuvo en el banco de suplentes por el fallecimiento de su madre. La victoria ante Suecia, ya con el histórico entrenador devuelta en el banco, Francia ganó 3 a 0 y le dio una alegría por duplicado a Deschamps. En este Mundial, el entrenador de Les Bleus tiene la oportunidad de quebrar otro récord. Puede convertirse en el técnico con más presencias en copas del mundo. Actualmente se ubica en segundo lugar con 22 partidos, por debajo de las 25 de Helmut Schön. En caso de llegar a semifinales podría igualar esa marca. Tras el Mundial, Deschamps dejará el banco de suplentes de Francia y su lugar lo ocupará Zinedine Zidane. Los técnicos con más victorias en la historia de los mundiales 1° Didier Deschamps | 17 victorias 2° Helmut Schön | 16 victorias 3° Luiz Felipe Scolari | 14 victorias 4° Mario Zagallo | 13 victorias 5° Joachim Low | 12 victorias 6° Óscar Tabárez y Carlos Alberto Parreira | 10 victorias