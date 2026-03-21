Etcheverry avanzó en Miami y ahora va por más: el duelo argentino que viene + Seguir en









El bonaerense superó al belga Bergs en dos tie-breaks y alcanzó su mejor resultado en el Miami Open. En la próxima ronda lo espera el joven español Rafael Jódar, una de las promesas de la Next Gen.

El campeón de Río se impuso por 7-6 (5) y 7-6 (3) y se instaló en la tercera ronda.

Tomás Etcheverry (32° del ranking ATP) arrancó con pie derecho en el Miami Open. En su debut frente al belga Zizou Bergs (45°), el campeón de Río se impuso por 7-6 (5) y 7-6 (3) y se instaló en la tercera ronda, alcanzando su mejor resultado en el segundo Masters 1000 de la temporada.

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El triunfo no fue sencillo: los dos sets debieron resolverse en tie-break, en un partido donde el argentino compensó la escasez de tiros ganadores con una solidez defensiva que terminó siendo letal.

La clave del triunfo estuvo en la regularidad: apenas 22 errores no forzados, frente a 46 del belga. En el primer tie-break, un drop mal calculado de Bergs le entregó el set point a Etcheverry, convertido por un error no forzado de su rival.

En el segundo parcial, el argentino impuso jerarquía desde el arranque del desempate, se adelantó 5-1 y sostuvo la ventaja para cerrar el partido. Un triunfo de mayor mérito de lo que sugiere la paridad del marcador.

El próximo rival y el contexto argentino en Miami Quien espera a Etcheverry en la tercera ronda es el joven español Rafael Jódar (103°), de apenas 19 años, una de las figuras emergentes de la Next Gen que viene protagonizando un meteórico ascenso en el circuito. Con este torneo, el madrileño se aseguró ingresar al Top 100 por primera vez en su carrera. Lejos de ser un rival sencillo, Jódar lleva el viento a favor en Florida.

En cuanto al panorama argentino en el torneo, también se destacó la presencia de Thiago Tirante (81°) y Francisco Cerúndolo (19°), quienes se enfrentaron entre sí en un clásico nacional. Varios compatriotas ya quedaron en el camino, entre ellos Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña. La delegación albiceleste se va achicando, pero Etcheverry sigue en carrera y con chances reales de ir por más en el Hard Rock Stadium.