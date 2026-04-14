River-Boca por las nubes: en reventa, una entrada ya roza los $1,7 millones

La venta oficial quedó restringida a socios y abonados, mientras que en el mercado secundario la oferta es escasa y los valores se dispararon. El partido del domingo 19 de abril en el Monumental ya muestra cifras muy por encima de las originales.

La expectativa por un nuevo cruce entre River y Boca ya impacta en la reventa, donde algunas ubicaciones rozan los $1,7 millones.

La expectativa por el Superclásico entre River y Boca también se trasladó al mercado secundario. A pocos días del partido del próximo domingo 19 de abril en el Monumental , la alta demanda disparó los precios de la reventa y conseguir un lugar se volvió una misión cada vez más costosa para los hinchas.

Con la venta oficial limitada a socios y abonados a través de RiverID , muchos usuarios empezaron a buscar tickets en plataformas alternativas. Allí, la oferta es acotada y los valores ya se mueven muy por encima de los precios originales.

Según un relevamiento de sitios de reventa, en SeatPick la entrada más barata figura en u$s589 y el promedio se ubica en u$s721 . En tanto, Football Tickets Argentina ofrece ubicaciones que van desde u$s607 hasta u$s1.239 , con varias alternativas por encima de la barrera de los mil dólares.

Tomados al dólar vendedor del Banco Nación de este martes, esos valores equivalen a unos $815.765 para la opción más económica, cerca de $1 millón para el precio promedio y hasta $1.716.015 para una de las ubicaciones más caras, sin incluir comisiones, impuestos ni otros cargos adicionales.

La distancia con los precios de referencia de la venta local también expone la magnitud de la suba. Las populares rondan los $330.000 , las plateas altas los $530.000 , las medias los $650.000 y las bajas inferiores parten desde los $680.000 . Así, incluso el piso de la reventa ya supera varias de las ubicaciones oficiales y vuelve al River-Boca un espectáculo cada vez más inaccesible para el hincha común.

Nueva edición del Superclásico

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se disputará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, según la programación oficial del fútbol argentino. Será un partido clave por la clasificación a la ronda de playoffs del campeonato.

Será el primer cruce para el entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda cuenta con antecedente favorable, tras haber ganado por 2-0 en el duelo correspondiente al Clausura 2025.

El encuentro se jugará a partir de las 17 en el Monumental y marcará el primer Superclásico con River como local desde el 27 de abril de 2025, cuando el equipo entonces dirigido por Marcelo Gallardo se impuso por 2-1, resultado que derivó en la salida de Fernando Gago de Boca.

Además, el conjunto “Millonario” buscará extender su racha invicta en el estadio Monumental, donde viene de ganar en el Apertura 2025, empatar 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y triunfar en el campeonato 2023 bajo la conducción de Martín Demichelis.

Por su parte, Boca llega con el antecedente más reciente a su favor, tras imponerse por 2-0 como local en el último enfrentamiento, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y consolidar a Úbeda en el cargo. Luego, el equipo alcanzó las semifinales del Clausura 2025, donde cayó ante Racing.